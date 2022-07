A Sanguinetti el clásico le quedó grande

Sanguinetti ubicó a Panchito González durante todo el partido de tres, una posición que no siente.

A Javier Sanguinetti le quedó muy grande el clásico ante Central. El DT rojinegro pensó el partido como si no supiera que estaba dirigiendo a una institución inmensa como Newell’s. De otra manera, no se entiende por qué ideó un trámite en el que Panchito González jugó prácticamente de marcador de punta izquierdo, cuando sus principales características son la velocidad y la gambeta endiablada. Y lo que es todavía peor, incluso hasta la frontera de lo incomprensible, el puntero leproso estuvo todo el partido en una posición que no siente y mucho menos gravita.