Verano para disfrutar en Santa Fe Capital

kitesurf Laguna.JPG

Aire libre y naturaleza para disfrutar

Las playas, ubicadas a la vera de la Laguna Setúbal, son el lugar perfecto para realizar diferentes actividades deportivas, disfrutar de la gastronomía local y espectáculos. Cada uno de los paradores ofrece, además de los servicios de playa típicos, actividades deportivas como Fútbol, Voley, Rugby, Tenis o Handball Beach y también hay algunos, como Mérida Beach donde se pueden alquilar kayaks y tablas de SUP. Además por las noches la mayoría ofrece recitales o espectáculos.

Otra gran propuesta son los paseos guiados en kayaks por la Laguna que comercializa Setúbal Kayaks (en instagram @setubal_kayaks). Estos paseos tienen un enfoque recreativo por lo que no hace falta tener experiencia ni entrenamiento y de hecho son ideales para realizarlos en familia.

Y si de experiencias únicas hablamos no puede faltar una práctica de yoga sobre tablas de SUP en medio de la Laguna. Esta actividad es dictada por instructores especializados y no es necesario tener experiencia previa, sólo animarse a vivir una aventura. La escuela de SUP que ofrece esta peculiar forma de disfrutar la Laguna es Sup Club Santa Fe (@supclub.sf en Instagram). Pero además hay otras dos escuelas para practicar este bello deporte, Azopardo Sup (@SupAzopardo__ en instagram) y Setubal Sup (@Setubalsupsantafe en Instagram).

Para completar el plan de unos días de descanso disfrutando de la naturaleza la ciudad de Santa Fe tiene bellos parques, además de sus dos Costaneras, donde descansar o incluso aprovechar los piletones públicos como el Parque Sur y el Parque Garay, que también cuentan con servicios de paradores.

1669288841672.jpg

Paseos gratuitos en verano

Durante el primer mes del año la Municipalidad de Santa Fe renueva la oferta de paseos guiados gratuitos. Se trata de circuitos por diferentes espacios emblemáticos de la capital provincial y que tienen el formato de Free Walking Tour, es decir tienen distancias entre los 800 y 1500 metros ideales para realizarlos caminando y en familia.

Todos los recorridos se realizarán a partir de las 19 hs y el personal encargado de guiarlos podrá ser identificado por portar sombrillas verdes. El cronograma comenzará el sábado 7 con paseo del Puerto (el punto de encuentro es el tradicional Palomar, La Rioja y Rivadavia). El sábado 14 se realizará el paseo por el Casco Histórico desde la Plaza 25 de Mayo; el 21 se realizará una visita guiada nocturna al Cementerio Municipal (Av. Blas Parera 5200); en esa oportunidad la actividad comenzará a las 20. El último paseo del mes será por el Boulevard Gálvez el sábado 28 a las 19 partiendo desde Plaza Pueyrredón.

Bus Turístico.jpg

Grandes eventos

En la segunda quincena de enero la ciudad de Santa Fe será escenario de dos grandes eventos que tienen mucho que ver con las tradiciones y costumbres santafesinas.

Del 20 al 22 se realizará el 35° Festival de Guadalupe con la presencia de grandes músicos de la región. En esta edición el Festival vuelve a su escenario original, la Plaza Padre Trucco, y tendrá a la emblemática Basílica de Guadalupe como telón de fondo. Como siempre será con entrada libre y gratuita y se sugiere la colaboración del público con alimentos no perecederos y pañales, que luego serán distribuidos en instituciones de la ciudad. Para conocer la grilla y obtener más información se pueden consultar las redes oficiales del evento @FestivaldeGuadalupe en Facebook e Instagram.

Otra de las fiestas que se realizará en la ciudad en la segunda quincena es la 10° Fiesta de la Chopera. El Centro de Convenciones Estación Belgrano será el escenario de esta emblemática fiesta para honrar al tradicional liso y las choperas. Cómo todos los años se podrá disfrutar de música, espectáculos, gastronomía y los mejores lisos y cervezas tiradas con entrada libre y gratuita. Además se llevará a cabo el Concurso de Choperas, donde se exhiben las choperas más ingeniosas. Para más información recomendamos consultar las redes oficiales del evento @FiestadelaChopera en Facebook e Instagram.

06- Patio Cervecero (1).JPG

Más información

Quienes deseen conocer más sobre la agenda de verano de la ciudad de Santa Fe pueden consultar en agenda.santafecapital.gob.ar o a través de las redes oficiales de la Dirección de Turismo @TurismoSantaFeCapital en Facebook e Instagram