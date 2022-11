Sandra Harford: "Aprendí mucho de China Zorrilla"

Sandra Harford se fue formando como directora teatral y docente junto a varios artistas: los enormes China Zorrilla y Gianni Lunadei fueron algunos de ellos, de quienes atesora grandes recuerdos. Lo detallista que era China, recuerda Sandra, sus explicaciones pormenorizadas, todo ese aprendizaje artístico fue muy rico para ella y, cuando años más tarde comenzó a incursionar en la docencia, hizo lo mismo con sus alumnos. “De todo tuve un aprendizaje y lo que no me gustó, lo descarté”, explica.

En este tercer micro de 3 Cosas que sé, Harford se refiere al momento en que se cruza con su colega Omar Capacci, “una persona excepcional y divina que me acompaña y me acompañará, y yo a él, por el resto de mi vida”. Omar la convocó a hacer un “toro” que, supuestamente, sería de apenas dos días. “Yo era mucho más joven, era esa época en que no lo pensás y decís ¡dale, vamos!, salí al “toro” y… ¡duró treinta años!”.