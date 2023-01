Por qué 2023 será un buen año para los Inversores en Metacade

Desde la financiación del desarrollo de juegos hasta la publicidad de empleos Web3, Metacade busca convertirse en la revolución de los juegos metaversos, al mismo tiempo que pone a la comunidad en primer lugar, capacitando a los usuarios para que se apropien de Metacade e impulsen la plataforma.

El objetivo es devolver los juegos a los jugadores y revolucionar el funcionamiento y la propiedad de los centros de juego comunitarios tradicionales, lo que convierte al proyecto en una propuesta atractiva para los inversores que buscan entrar pronto en un proyecto con posibilidades de éxito.

¿Cómo funciona Metacade?

Metacade ofrece una amplia gama de interesantes funciones a los usuarios. Para los jugadores, ofrece la posibilidad de jugar a juegos populares y participar en torneos competitivos para ganar grandes premios. Además, los usuarios pueden pasar el rato y charlar con otros aficionados, ver tablas de clasificación, publicar reseñas e incluso acceder a la nueva GameFi alpha más emocionante directamente en la plataforma.

Metacade también cuenta con un sistema de Metagrants donde los desarrolladores de juegos pueden presentar sus proyectos, y los poseedores de tokens pueden votar qué ideas de juego presentadas recibirán financiación de Metagrant. Este sistema permite a los usuarios influir directamente en el crecimiento y la dirección de la biblioteca de juegos de Metacade.

Otro factor crítico para el atractivo de Metacade es una transición planificada al estatus de organización autónoma descentralizada (DAO). Esta transición, que pone la propiedad y el mando en manos de los usuarios, está prevista para finales de 2024.

Esta amplia gama de características es parte de la razón por la que los inversores de XRP están tan entusiasmados con el cambio, ya que Ripple no puede ofrecer el mismo conjunto de características tan ricas.

¿Qué es MCADE?

MCADE es un componente crítico del ecosistema Metacade, actuando como el token de utilidad y gobernanza que alimenta la plataforma. Como token ERC-20 en la red Ethereum (ETH), ofrece unos costes de transacción bajos (y decrecientes) y una red increíblemente segura.

MCADE se utiliza ampliamente en la plataforma. Se puede usar para participar dentro del ecosistema de Metacade para intercambiar tokens por mercancía y acceder a competiciones y torneos, actuando como la unidad de intercambio fundamental en toda la plataforma Metacade.

Los miembros que contribuyen a la plataforma, escribiendo reseñas de juegos y participando e interactuando con la comunidad pueden ganar fichas MCADE. Los titulares también pueden apostar sus tokens para generar un ingreso pasivo; estas ganancias se pagarán con stablecoin para mantener bajo el número de MCADE en circulación.

Predicción General del Precio de MCADE

Es probable que el precio de MCADE aumente significativamente, dado que cada vez más usuarios lo necesitarán a medida que aumente la consolidación del ecosistema Metacade. El crecimiento previsto se traducirá probablemente en un aumento drástico del precio una vez que la impresionante hoja de ruta del equipo de Metacade se haga realidad en 2023.

Teniendo esto en cuenta, no sería de extrañar que el precio de MCADE se multiplicara por 50 en 2023, situándose en torno a los u$s 0,50. Con una adopción constante en su camino hacia el liderazgo de Web3, en 2030, MCADE podría alcanzar fácilmente una capitalización de mercado total en torno a los 15.000 millones de dólares, lo que haría que el precio de cada MCADE fuera de u$s 7,50.

Predicción General del Precio de Ripple

Si Ripple pierde su caso judicial contra la SEC, como algunos están prediciendo, se puede esperar que el precio de XRP caiga en picado. Sin embargo, incluso si Ripple gana el juicio, todavía no garantiza ningún crecimiento a largo plazo para el precio de XRP. Un gran problema al que se enfrenta la predicción del precio de Ripple para XRP es que sus muchos poseedores han aguantado durante todo el proceso judicial y pueden tratar de vender una vez el caso termine.

La volatilidad de XRP lo convierte en una inversión relativamente pobre. Con muchos propietarios y proyectos competidores ahora disponibles, XRP probablemente se mantendrá por debajo de u$s 0,50 en 2023, incluso si ganan el caso. Con Ripple siendo ya tan conocido, es probable que para 2030 el token XRP solo aumente alrededor de un 10% anual de media - lo que significa que XRP bien podría seguir rondando sólo u$s1. Este bajo potencial de crecimiento hace que la predicción del precio de Ripple para XRP sea una lectura alarmante.

Metacade - Una increíble oportunidad de inversión

Si bien Ripple será el centro de atención de muchos del sector, está claro que la predicción del precio de Ripple no representa una oportunidad de inversión sólida en relación con muchos otros proyectos. Por otro lado, Metacade parece una perspectiva sólida de ganancias significativas a lo largo de 2023 y más allá.

No es de extrañar que el incipiente proyecto esté llamando la atención de tantos grupos de inversores privados. Con la fase 1 de la preventa al rojo vivo en marcha, a aquellos que actúen con rapidez y adquieran MCADE a los precios actuales puede esperarles un 2023 emocionante.

