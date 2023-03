Muestra de arte en el Espacio MULTICULTURAL de la Fundación San Cristobal

estrictamenteWhatsApp Image 2023-03-20 at 12.51.25.jpeg

Su obra formó parte del programa Argentina Pinta Bien 2010.

En Buenos Aires realizó análisis de Obra con Luis Felipe Noé y obtuvo la beca de la Galería Isidro Miranda para cursar la Escuela de Proyectos (2011-12). Participó de la residencia en la Cristalería San Carlos (Santa Fe) dentro del programa Artistas + Industria (2013-15).

Entre sus exposiciones podemos mencionar: Imagen regresiva en CRUDO Contemporáneo (Rosario), curada por Florencia Battiti, Octubre en el Espacio Cultural Universitario (Rosario), Room Selfie en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo (Bs. As.), La forma fantasma en Gabelich Contemporáneo (Rosario), Supernova en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo (Bs. As.) y Site Specific dibujo curada por Santiago Bengolea, MAMBA (Bs. As.).

Ha participado de muestras colectivas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, MUNTREF Caseros, La Usina del Arte, Museo Castagnino+MACRO, Museo Rosa Galisteo, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Borges, Centro Cultural San Martín, Museo del Vidrio de Altare, entre otros.

Integró el Estudio Splash in Vitro (2015-17) junto a Manuel Ameztoy, Ernesto Arellano e Iván Enquín especializándose en la producción de obras para espacio público.

Recibió la 1er mención honorífica en el concurso Memorial FUNDAR Rosario (2019).

Poseen obras suyas colecciones privadas de Argentina, Uruguay, Brasil, Italia y EE.UU.