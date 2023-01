Los 4 deportes más practicados en Colombia

Si uno se pone a pensar en apuestas fútbol hoy, se le viene a la mente la Champions League, la Serie A, la Premier League y la Liga Española, entre otros torneos top. El fútbol es uno de los deportes más practicados en Colombia, pero no el único.

Más si revisamos su historia reciente de medallas en los Juegos Olímpicos donde hay un nombre que resalta con luz propia: Mariana Pajon. Pero no solamente ella, que hace BMX, sino que el ciclismo en general despierta pasiones. Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana son solo algunos de los que han hecho que se cree una tradición en Colombia.

Lo mismo pasa con el Atletismo, donde los buenos resultados han hecho que muchos niños quieran seguir el ejemplo de Ximena Restrepo o Anthony Zambrano. Lo cierto es que Colombia es un deporte donde muchos deportes se practican, sean populares en sus países vecinos o no.

Fútbol

El mundo es redondo, parece que tuviera forma de balón de fútbol. Esta disciplina es popular en todo el planeta, especialmente en Sudamérica, donde se juegan las eliminatorias más difíciles del mundo. Por eso es resaltante que Colombia haya llegado a seis mundiales:1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018. Esas experiencias han hecho que miles de niños tengan el sueño de ser futbolistas.

Algunos lo lograron y llegaron a la Primera División de Colombia, otros incluso llevaron su talento al extranjero, pero la mayoría lo toma como un pasatiempo para hacerlo con su familia y sus amigos. Además, no es tan común jugar fútbol 11 vs 11, por lo que se suele jugar ahora en canchas pequeñas de grass sintético donde lo hacen 6 vs 6 o 5 vs 5. En realidad, no importa la cantidad de participantes o la variedad del juego, en el país siempre se corre detrás de un balón. La mayoría desde muy pequeño.

Ciclismo

Si algunos niños tienen pósters de futbolistas en sus cuartos, otros deciden tener de ciclistas. Este es uno de los deportes más practicados en Colombia, aunque sea de manera aficionada. Tomar una bicicleta e ir por las calles no solo sirve para relajarse con el paisaje, sino que es un gran ejercicio aeróbico. Las piernas se fortalecen, más con el esfuerzo que hay que hacer para trepar en algunos casos calles empinadas.

Quizás esta ha sido la clave para que aparezcan nombres como Lucho Herrera, Fabio Parra o Santiago Botero, que se proclamó campeón del mundo contrarreloj en 2002. También Fernando Gaviria o Rigoberto Urán que han llegado a ganar etapas del prestigioso Tour de France. Todo esfuerzo tiene su recompensa y en el caso del ciclismo, hay que entrenar durante muchas horas todos los días. Pero también es un pasatiempo con muchos adeptos en el país.

Boxeo

Hay pocas sensaciones tan emocionantes como calzarse unos guantes, entrar en el ring y buscar ganarle al adversario. En Colombia es muy popular el boxeo, incluso hay varios centros de entrenamiento, sean profesionales o para aficionados del deporte. Muchos nombres quedaron grabados en la memoria como Antonio Cervantes, Rodrigo Valdés, Ricardo Cardona y Miguel Lora Escudero.

Atletismo

Los más recientes medallistas Anthony Zambrano, en 400 metros planos, y Sandra Arenas en 20 km marcha, en Tokio 2020 han puesto nuevamente en la palestra al atletismo, deporte que ha tenido a Caterine Ibargüen como la más exitosa en unos Juegos Olímpicos al alcanzar dos medallas: una de oro y otra de plata. El atletismo tiene varias disciplinas, como salto largo, salto alto, 100 metros con vallas o planos. La variedad hace también que sea tan popular.

Los más recientes medallistas Anthony Zambrano, en 400 metros planos, y Sandra Arenas en 20 km marcha, en Tokio 2020 han puesto nuevamente en la palestra al atletismo, deporte que ha tenido a Caterine Ibargüen como la más exitosa en unos Juegos Olímpicos al alcanzar dos medallas: una de oro y otra de plata. El atletismo tiene varias disciplinas, como salto largo, salto alto, 100 metros con vallas o planos. La variedad hace también que sea tan popular.