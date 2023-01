La Choza de Mar se mudó a La Mansa: gastronomía, música y diversión en alianza con Enjoy Punta del Este

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnXTtwSJcpj%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKciaQakqf6Hc7QjFdouf3Uc7W74EXa6ipZAiSbNougKavnsZBWFLE24UbqCaxlYZClTdpXqLorUKyZARiZBvdGlghtP0rahDdZBtsHc5LuEP4klDkfhnXPrYurZAE8K1CbodHZC1Ak4m7p1LrzTAgiSnwj4d8A7wEp2mHfT9DGRK8qYfDDId9sZD View this post on Instagram A post shared by La Choza (@paradorlachoza)

Christian Annand, responsable de La Choza de Mar, cuenta en diálogo con La Capital que el nombre del emprendimiento es en realidad el nombre de su casa en José Ignacio. "Hace veinte años que me dedico a promociones y eventos como agencia, mucho de mi expertise fue en Uruguay en los años 90. Cuando terminaba cada verano me iba a José Ignacio, cuando era un pueblito de pescadores y no pasaba nada. Tuve la suerte de desembarcar ahí con un terreno y una casa con el estilo despojado que siempre me gustó de esa zona. A esa casa junto a mis cuatro hijos le pusimos de nombre La Choza", recuerda. De hecho, el logo que se puede observar en el parador está pintado con acuarela sobre una madera que Christian encontró junto sus hijos en el mar, después de surfear. "Probablemente sea de algún barco hundido", imagina.

"Ya conociendo la zona de José Ignacio nos propusimos hacer algo diferente con ese estilo despojado, conocido como el nuevo lujo. No el lujo barroco. Es apostar a lo simple, al tiempo para disfrutar, los pies en la arena, los momentos agradables con amigos", resume. Así nació el parador La Choza de Mar. "Estoy agradecido porque me fue muy bien, sin contratar RRPP ni influencers, sin posicionarnos a través de famosos. Se daba naturalmente que la gente venía a la playa porque se sentía uno más, disfrutaba de gastronomía simple, música agradable, un momento relajado. Y así se fueron consolidando el proyecto y el concepto a través del tiempo", relata.

Todo marchó bien durante casi cinco años, hasta que "nos sorprendieron las vicisitudes de la región y el mundo, con la pandemia, la pospandemia y los subibajas de la macroeconomía", lamenta Annand. Fue momento de cambios y ajustes. "Hace dos años trasladamos La Choza a la nieve, así nació La Choza de Montaña que se encuentra en Chapelco a 1500 metros de altura, con una impresionante vista al volcán Lanin y al lago Lagar, que se ha convertido también en punto de encuentro de esquiadores, snowboarders y eventos", destaca. "Pudimos reflejar el mismo concepto que en el mar: gastronomía simple, tragos, música, diversión, disfrute relajado", resume.

"Y en el mar nos reubicamos, pero siempre con la idea de transmitir la misma onda. Nos fuimos a La Mansa de Punta del Este para sumar valor diferencial a la propuesta de Ovo Beach del grupo Enjoy", plantea Annand.

Al respecto, el director de de Marketing de Ovo Beach Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra, remarca: "Nuestro parador Ovo Beach está totalmente renovado este año porque hicimos una inversión muy importante para hacerlo de nuevo. Ahora le sumamos en la zona de arena el parador La Choza, emblemático de José Ignacio, que toma el sector de playa y arena. Le ponen su onda, su estética, su música, sus contenidos". De este modo, "en la parte superior queda Ovo Beach con su propuesta gastronómica y eventos de marca, propias de un hotel cinco estrellas, mientras que en el sector de arena con reposeras y camastros se disfruta todo el día la playa con la estética de La Choza de Mar, que es una combinación entre lo sofisticado y lo simple".

Annand invita: "Quienes nos visiten pueden encontrar un espacio agradable con una puesta del sol increíble sobre la isla Gorriti en la zona de La Mansa, con gastronomía mediterránea a cargo de la gente de Ovo Beach, acústicos en vivo y DJs que proponen viajes en el tiempo. Para disfrutar en pareja, familia o solos". Y se entusiasma: "Notamos que el sector se está recuperando, estamos contentos con esta nueva apuesta a la que se suman antiguos amigos que iban a José Ignacio y nuevos visitantes, que recién nos conocen. Aunque arrancamos hace pocos días, sentimos que va a ser una muy buena temporada".

Christian Annand, responsable de La Choza de Mar, junto a Javier Azcurra, director de Marketing de Ovo Beach Enjoy Punta del Este.