Peugeot lanza en la región sus nuevos SUV 3008 y 5008 con una experiencia inmersiva

Motores

Del 1 al 6 de septiembre, el Grupo Nation invita a conocer y testear los nuevos modelos en sus concesionarios de Santa Fe y Paraná con café de autor, diseño y test drives exclusivos.

1 de septiembre 2025 · 08:00hs

El Grupo Nation lanzó una propuesta distinta para la presentación de los nuevos Peugeot 3008 y 5008, con una experiencia que combina diseño, tecnología y placer de conducción. Del 1 al 6 de septiembre, quienes se acerquen a los concesionarios de Santa Fe (Belgrano 2663) y Paraná (Av. Almafuerte 617) podrán disfrutar de una actividad pensada para los sentidos: livings relajados, café de autor, bocados sutiles y la posibilidad de realizar un test drive exclusivo.

Durante esta semana especial, denominada “Lounge Week by Nation: Coffee, Design & Drive”, se podrán conocer en detalle los nuevos SUV que la marca presenta como su gran apuesta para el mercado argentino.

image

Peugeot 3008: diseño futurista y experiencia inmersiva

El nuevo 3008 llega con una fuerte renovación estética y tecnológica. Construido sobre la plataforma STLA Medium, el modelo se destaca por su diseño exterior moderno y aerodinámico, con el frontal fastback y la reconocible firma lumínica Claw Effect (efecto garra), que realza la identidad de la marca.

Uno de los grandes diferenciales es el innovador Panoramic i-Cockpit®, con una pantalla curva de 21 pulgadas que fusiona cuadro de instrumentos y centro multimedia en una sola superficie flotante, orientada al conductor. Esto permite una experiencia de manejo más intuitiva y envolvente.

image

Peugeot 5008: la evolución del SUV familiar

El nuevo 5008 eleva el concepto de SUV familiar. Ofrece siete plazas y un espacio interior generoso, con un baúl de hasta 2.232 litros en su configuración máxima. También incorpora el i-Cockpit® panorámico, generando una experiencia de conducción premium.

image

Con una distancia entre ejes de 2,90 metros, garantiza amplitud para todos los pasajeros. El diseño exterior mantiene el perfil refinado, sumando una firma luminosa Pixel LED y una parrilla que se integra con fluidez al diseño del frente.

En su versión local (GT), cuenta con un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y caja automática de 6 velocidades, una configuración que busca combinar confort y dinamismo para el uso familiar o urbano.

image

Una propuesta diferente para vivir el lanzamiento

Además de conocer cada detalle de estos nuevos modelos, los visitantes podrán agendar su test drive de manera anticipada. Durante el recorrido, podrán experimentar en primera persona la respuesta del motor, el confort de marcha y las prestaciones tecnológicas que estos SUV traen al segmento.

El evento propone también un entorno cuidado: música suave, espacios de relax y propuestas gastronómicas pensadas para disfrutar la experiencia con todos los sentidos.

image

Datos útiles

  • Cuándo: del 1 al 6 de septiembre

  • Dónde: Santa Fe: Belgrano 2663. Tel: 0810–888–0065 - Paraná: Av. Almafuerte 617. Tel: 0343–4342030

peugeot

