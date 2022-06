Protesta de transportistas por falta de gasoil: cortes de ruta en la región

Cabe resaltar que el tránsito tanto en la ruta nacional 11, como en la autopista Rosario-Santa Fe, no está cortado.

También transportistas concentrados realizan una retención de tránsito pesado en la autopista Rosario-Buenos Aires, sentido hacia Rosario, a la altura de Villa Constitución, mientras que el tránsito liviano circula por el carril rápido. En tanto, el tránsito a la altura de San Nicolás se encuentra muy complicado en esa traza.

En la autopista a Buenos Aires hay kilómetros de cola, por lo que desde la Apsv se recomienda la utilización de la ruta provincial 21 como camino alternativo.

Una reunión clave suspendida

Un encuentro que iban a mantener este miércoles por la tarde equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Energía con transportistas para atender los reclamos por una actualización tarifaria y el abastecimiento de gasoil fue suspendida a último momento por diferencias acerca de la representación de cada una de las partes.

Ante esta situación, los transportistas anunciaron que las medidas de fuerza se mantendrán "por tiempo indeterminado".

El encuentro iba a realizarse a las 17 en el área de Transporte de Cargas del Ministerio de Transporte, en el microcentro porteño, luego de que ayer a la mañana se llevara a cabo un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal, en tanto se mantenía la segunda jornada de protesta de camioneros en Tucumán.

paro transportistas04.jpeg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La protesta bonaerense fue llevada a cabo por dueños de camiones que reclaman por la actualización de las tarifas de carga, la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

En relación con la audiencia suspendida, el director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero, explicó anoche a Télam que "la reunión no se hizo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos por diferencias en la representatividad entre algunas cámaras y gremios", mientras los transportistas informaron que optaron por no asistir debido a que no iban a ser atendidos por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.