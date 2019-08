Presentan el sábado el libro "El porqué del camino"

El periodista Francisco Díaz de Azevedo presenta su libro este sábado en el auditorio del Teatro Cervantes de El Trébol. "El porqué del Camino" es la primera obra del fundador y director de El Trébol Digital, colaborador de El Litoral, Mirador Provincial, FM 90.5 y LT-23.

El trabajo relata la experiencia de transitar el Camino de Santiago, en el norte de España, en 2018. "Era un tema pendiente, me gusta escribir pero soy un poco haragán. Al hacer el camino el año pasado, encontré que tenía un buen motivo para intentarlo. No es sólo un relato del periplo. Traté de trazar un paralelismo entre la vida misma y el camino y entre la mochila que lleva un peregrino mientras camina y la mochila de cosas que llevamos sobre nuestros hombros durante la vida", explicó.

Además recordó que el Camino de Santiago es una serie de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba del apóstol Santiago, situado en la catedral de Santiago de Compostela. "Caminé 13 días. Hice parte del Camino Francés, unos 323 kilómetros a pie. No es un libro religioso porque no lo soy, pero sí plenamente espiritual. Creo que el Camino fue la etapa culmine de un período de transformación personal y quizás por eso me animé a escribirlo", dijo. El número de personas que llegan anualmente a Santiago de Compostela no para de aumentar, el récord en 2018 fue de 327 mil peregrinos.