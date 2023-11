Perdió una pierna en el piquete agrario de 2008 en Firmat y hoy sueña con competir en golf adaptado

El conflicto del campo con el gobierno de Cristina Kirchner desatado en marzo de 2008 fue uno de los hechos más conflictivos en la historia reciente. Probablemente no haya habido otra "pelea" política más dura en los últimos tiempos. El piquete agrario de Firmat fue uno de los más duros del sur provincial, en el cruce de las ruta nacional 33 y la provincial 93. En ese lugar se encontraba el firmatense Sergio Colonna cuando un joven que venía de bailar se llevó puesto a varios manifestantes. A Sergio le tocó la peor parte ya que tras haber estado internado durante un largo tiempo pudo salvar su vida pero no su pierna izquierda. Su futuro cambió para siempre a sus 39 años. Hoy su vida pasa por el trabajo y por un deporte que conoció de grande y es el golf que en su caso es adaptado. En poco tiempo podrá llevar adelante su sueño que es el de participar en un torneo por primera vez. En diálogo con este diario, Colonna contó cómo fue y es su vida a partir de aquel fatídico marzo de 2008.

- Era el 30 de marzo del 2008, en el principio de la protesta. No se cortaban las rutas aún y me invtaron a participar. Nos dieron turnos de 8 horas. Me tocaba ir el viernes a la noche, y por un compromiso ya tomado, dije que podía ir el sábado a la noche. El turno era de 22 horas hasta las 6. Habia muchas personas, éramos como 60 aproximadamente. Seis menos cuarto, o sea 15 minutos antes de irme, un conductor muy ebrio, que venía desde Venado Tuerto hacia Firmat, a altísima velocidad, se choca la fogata, hecha con cubiertas. Luego pierde el control del auto, impacta contra nosotros, y se da a la fuga. A mi me agarra de lleno, me quiebra las 2 piernas, 1 brazo, me desplaza la cadera, y me golpea la cabeza. Yo fui el más golpeado.

Al cuarto dia le amputaron la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. "No fue tan traumática la amputacion, por el hecho de que yo lo pedí. Era muy grande el dolor, insoportable, un dolor que no se lo deseo a nadie. Por eso le pedi al médico que hiera algo, y ahi fue cuando me dijo que la solucion era amputar. Rápidamente le contesté, corte donde tenga que cortar, por que con ese dolor no queria vivir más", recuerda. Y agrega: "Reponerme me costó mucho. Imaginate sin poder trabajar, con una familia que mantener (esposa y tres hijos). Sin obra social, y sin el seguro del que me chocó, porque al estar alcoholizado, no le cubrió el accidente. Fue bastante complicado".

>>Leer más: Toda una movida en Firmat para ayudar a un productor accidentado

- Como siguió tu vida a partir de esa desgracia?

Mi vida cambió totalmente, imaginate, yo era contratista rural, hacia deporte, jugaba Rugby. Estaba jugando a pesar de mis 39 años de edad, y de repente terminás en una cama con una pierna menos. Uno nunca se repone, sino que aprendés a vivir con lo que no tenés.

image.png Fernando Gazola (foto) es el profesor de golf adaptado de Sergio Colonna

>>Leer más: Perdió la pierna, no le reparan la prótesis ni le reponen las muletas

- Imagino que al principio la cuestión de tener una pierna menos debe ser traumática aunque muchos dicen que de esas experiencias, el ser humano se repone. ¿Cómo fue en tu caso?

A los 15 dias aproximadamente se la amputación, me hizo una nota (el periodista Luis) Novaresio, en el programa de 12 a 14. Al otro día se acercó una televidente, que vio la nota. Se llama Claudia Contreras y también es amputada. Ella me enseñó todo lo que se podía hacer estando amputado y también me hizo ver las prótesis y la tecnología que había para estos casos. Eso me ayudó mucho. Yo siempre digo que fueron tres cosas las que hicieron a mi pronta recuperacion. Yo siempre estuve conciente de que me iba a faltar una pierna, la ayuda de Claudia, que me abrió la cabeza mostrando todo lo que hay para las personas amputadas, y la tercera y más importante fue la ayuda y apoyo incondicional de mi familia. Y si hay una cuarta, es lo que siempre digo. No tenia otra opción más que recuperarme y seguir adelante, imaginate mi hijo Camilo tenía cinco años; Antonio, tres, y Francisco, ocho meses. No tenía otra cosa que hacer, más que reponerme y salir adelante.

- ¿En qué te cambió la práctica del golf? ¿Cómo llegaste a ese deporte?

- Empecé a practicar golf porque ya estaba necesitando unos momentos dedicados solamente para mí. Todos estos años acompañe a mis tres hijos y lo sigo haciendo, en el deporte que ellos juegan. Juegan Rugby para el Jockey Club de Venado Tuerto. Siempre el Rugby fue mi pasión y lo seguira siendo. Pero reitero, necesitaba algo para mí. Una amiga, Verónica Migliore, gran jugadora de golf, fue la que me impulsó a que juegue a este deporte. Daniel Galiano, un periodista de Rosario, me contactó con Fernando Gazola, que es profesor de golf adaptado y es actualmente mi profesor.

- Qué te produce jugar al golf?

- Jugar al golf, me produce sensaciones muy lindas, me siento un deportista más. Es muy agradable por que conoces mucha gente. No hay rivalidades como en otro deporte. Caminas bastante, cosa que me viene bárbaro. Y competis, que es una forma de sentirte bien mentalmente y es totalmente desestresante, yo me divierto mucho. Me olvido del mundo.

- ¿Qué le dirías a las personas que atravesar una situación dura como la tuya?

- Simplemente les diría que no decaigan, que hay muchas cosas que pueden hacer estando amputados. Como dije anteriormente, que aprendan a vivir con lo que tienen. Te falta una pierna, un brazo o lo que sea, y bueno. Ya está, no reneguemos con eso. Reneguemos, sí, pero para darle para adelante. Para que gastar energia en cosas que no tienen solucion. Si no estás conforme con lo que tenés y lo que sos, por mas cosas que tengas y seas, nunca lo vas a estar.