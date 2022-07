Los docentes nucleados en Amsafé van al paro y el viernes definirán por cuántos días

"Nosotros creemos que el gobierno tuvo tiempo para solucionar este conflicto que se va a comunicar el viernes. El gobierno de la provincia tiene la responsabilidad de solucionar un conflicto al que nos empujó el propio gobierno. Esto hay que decirlo claramente: si hubo un sector que tuvo voluntad política para solucionar los problemas fueron los docentes que sistemáticamente veníamos exigiendo la convocatoria a paritarias", agregó.

En ese sentido, Alonso recordó que el 8 de julio Amsafé hizo una presentación formal y que luego pasaron 15 días de receso escolar y no tuvieron novedades. "Anunciamos que si no había una convocatoria íbamos a hacer una convocatoria al ámbito asambleario. El gobierno tuvo el tiempo para convocarnos, lo que faltó fue decisión política", aseveró.

"El gobierno –continuó– no tiene decisión política ni para discutir las condiciones de trabajo, porque lo único que está haciendo es comunicar que se va a extender la jornada escolar o que piensa una nueva promoción en el nivel secundario, pero eso no se discute en ningún lado. No hubo una sola mesa técnica paritaria para discutir de qué manera se piensa la extensión horaria, de qué manera se piensa modificar la promoción en el nivel secundario. No hubo una sola discusión sobre la situación salarial que estamos atravesando los docentes".

"No se puede poner en discusión que hemos perdido poder adquisitivo, ya es inadmisible escuchar a funcionarios que nos dicen que estamos bien y que estamos monitoreando la situación.

La situación salarial es clara. Los trabajadores y las trabajadoras activas y jubiladas estamos perdiendo poder adquisitivo del salario y los propios funcionarios dijeron en febrero que los salarios no iban a perder ante la inflación y hoy hay que decirles que los salarios pierden contra la inflación", aseguró.

Por último, Alonso dijo: "Nosotros creemos que el gobierno debe tener la voluntad política de solucionar el conflicto porque recursos tiene la provincia de Santa Fe. No estamos hablando de una provincia quebrada, que no puede pagar los sueldos. Estamos hablando de una provincia que aumenta considerablemente su recaudación, que aumenta considerablemente los recursos coparticipables. Pero esos recursos que aumenta la provincia no se trasladan a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras. Esta es la gran preocupación que tenemos y creemos que el gobierno se equivoca si no nos convoca al ámbito paritario, si no intenta solucionar los problemas salariales que tenemos los docentes. Por eso creo que, el viernes, lo que se va a terminar expresando es este malestar que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación".