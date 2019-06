Frigerio en Funes: "Hacemos obras porque vemos que no se ocupan"

"Recibimos un país quebrado, no un país solvente. Tuvimos que hacer esfuerzos fiscales para llevar adelante esta obra, como todas las que estamos haciendo en todas las provincias. Prácticamente en cada pueblo hay una obra financiada por el gobierno nacional". En estos términos se manifestó ayer el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, al recorrer la repavimentación de la avenida Arturo Illía, una obra clave para la conexión entre esa ciudad y Rosario, que luego de idas y venidas se está ejecutando.

Frigerio llegó a Funes y recorrió los trabajos acompañado por el intendente de esa ciudad, Diego León Barreto, y la candidata a vicegobernadora de Cambiemos Anita Martínez.

El ministro manifestó que trabajos como el que se cumplen en esa arteria de Funes no deberían ser ejecutados por la Nación. "En un país federal en serio como el que estamos construyendo hace tres años, no le corresponden al gobierno nacional. En ningún país del mundo el gobierno central hace accesos a las ciudades, alcantarillados, agua potable, cloacas. Esas son obras de las provincias y los municipios. Nosotros las hacemos porque vemos que (en la provincia) no se ocupan y nos ocupamos nosotros de hacerlas. Cuando tenés un país federal donde las provincias reciben los recursos que les corresponden por derecho, lo lógico es que asuman la responsabilidad".

En cuanto al futuro electoral que se avecina para la administración Macri y los resultados magros que obtuvo en los últimos comicios en el país, Frigerio sostuvo que son "elecciones desdobladas donde se discuten temas locales. No tenemos intenciones de nacionalizarla, ni cuando nos va mal ni cuando nos va bien, como el domingo anterior, cuando en Corrientes cuando hicimos la mejor elección de la historia", manifestó. Y abundó: "Lo que se discuten son temas locales y está bien que así sea, habida cuenta de la decisión de cada provincia de separar la elección de la nacional".

Apoyo a candidatos

En rigor, el ministro Frigerio viajó ayer a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos para dar su apoyo a los candidatos a gobernador de Cambiemos en esos distritos, José Corral y Atilio Benedetti, respectivamente. "Desde que asumimos el 10 de diciembre de 2015 y por una decisión del presidente Mauricio Macri, comenzamos con el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de la Argentina. Tanto en Entre Ríos como en Santa Fe hicimos muchas obras de hábitat en los barrios más vulnerables donde el Estado estaba menos presente. Hicimos obras de agua potable, cloacas, iluminación, asfalto, que se suman a obras hidráulicas, autopistas, aeropuertos y puertos", resaltó Frigerio después de la visita.

Frigerio acompañó la noche del martes a Corral y a Anita Martínez en un encuentro en Rosario, en el que también participó el candidato a intendente Rodrigo López Molina. Ayer por la mañana, el funcionario nacional recorrió también con Martínez las obras de repavimentación y ampliación de la avenida Illía, una de las arterias más importantes de la ciudad de Funes, que requieren una inversión de más de 46 millones de pesos.

La avenida

La obra de reacondicionamiento de la avenida Arturo Illía volvió a tomar impulso el año pasado, cuando tras reuniones en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli, recibió el proyecto presentado por el municipio para el avance y posterior culminación de la pavimentación integral.

Debido a la urgencia y el estado que presentaba la avenida, y también considerando la importancia de esta conexión vial para la ciudad, el funcionario nacional planteó gestionar y avanzar en el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para culminar el proyecto iniciado por la Municipalidad y brindarle a Funes la tan necesaria obra de su trazado urbano en beneficio directo para toda la comunidad.

El 22 de enero de este año, el intendente León Barreto fue recibido en la ciudad de Buenos Aires por el Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública de la Nación, Fernando Alvarez de Celís, en una reunión que contempló la firma de un convenio para la repavimentación integral de la avenida. Allí se resolvió que la obra sería financiada por el Gobierno Nacional en dos etapas: la primera consistente en la repavimentación integral de la carpeta asfáltica existente, y la segunda en la ampliará el ancho de la calzada.