La provincia decidió "terminar con los cortes" de los transportistas autoconvocados

La Policía santafesina despejó un piquete de transportistas autoconvocados en la intersección de las rutas provincial 18 y nacional A0-12, y el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, afirmó que la provincia “tiene la convicción” de terminar con los cortes. “La decisión es levantar los cortes, que no se produzcan, no hay ninguna razón de esos cortes y no hay un reclamo contra la provincia”, dijo Sukerman.

Además indicó que “no tienen una legitimidad, no hay un gremio, son cuentapropistas que nadie deja de reconocer su derecho a reclamar, pero lo que decimos es que no es la forma”.

Sukerman sostuvo que “si no se quieren retirar, las personas serán detenidas. O habrá acciones necesarias para que se terminen”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, afirmó en su cuenta de Twitter que “esta es la línea de acción que seguiremos ante cortes de ruta de grupos sin representación gremial”, en alusión a la intervención policial que despejó el piquete de transportistas. Según informó el Ministerio de Seguridad, “luego de notificar al fiscal, se quitaron los elementos que impedían el paso de vehículos y se identificó a las personas que se encontraban en el lugar”.

Sukerman dijo que el reclamo de los transportistas “no es con la provincia”, por lo que “insistimos que reclamen ante quien corresponde porque no depende de nosotros la respuesta. No pueden manifestarse de esta forma”.

Las cámaras patronales de la industria, el agro y las Bolsas de Cereales y Comercio de todo el país pidieron en estos días la liberación de las rutas para la circulación de bienes y el abastecimiento de alimentos y bebidas.

A esos reclamos se sumó ayer, entre otros, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) que tildó la medida de fuerza como “antijurídica e irracional” y manifestó su apoyo a la “firme decisión del gobieno provincial de instrumentar los mecanismos institucionales para liberar las rutas provinciales”.

Para Fisfe, los retenes de Tuda “vulneran el derecho de miles de ciudadanos de circular libremente; afectando, a su vez, la provisión y distribución de insumos industriales; paralizando virtualmente a muchas empresas de la región; y habiendo estado en gestión permanente, tanto con funcionarios de las distintas áreas; con las empresas afectadas; como asimismo, y a través de nuestra entidad de cúpula, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la persistencia o reiteración de ese tipo de medidas”

“La industria santafesina se está recuperando de la peor caída en su historia, como resultado de políticas públicas contrarias a la industrialización, y luego agravado por la pandemia; y por ello no hay lugar a nuevas parálisis de producción motivada por conflictos ajenos”, remató la federación industrial.