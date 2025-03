Video: cómo fue el brutal ataque al médico de guardia del Hospital Eva Perón

Según trascendió, el conflicto en el Eva Perón se desató este lunes por la tarde cuando un hombre comenzó a gritar en la guardia del hospital para que atendieran a una pariente suya. Según el relato del personal, no se trataba de una emergencia ni una situación de gravedad, pero su postura era muy demandante. La mujer ingresó a una sala para evaluación. Minutos más tarde la policía y el vigilador privado ingresaron a la guardia para pedir ayuda porque el familiar de la paciente se había desvanecido .

"El del video soy yo. Ayer me tocó a mi recibir una paliza de parte de un paciente en la guardia del Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria", escribió este mediodía el médico Leandro Giordana.

En el texto, dijo que "ser médico es una forma de vida, de ayudar a los demás, a quiénes necesitan un antibiótico, un yeso o simplemente que lo escuchen".

"Porque quiero ayudar, soy docente en la UNR hace 14 años, me rompo el lomo formándome como residente NO RENTADO de 4° año de Terapia Intensiva y estoy haciendo el posgrado de Medicina Legal y Forense", contó el profesional. Pero además dijo que "ser médico también se transformó en un laburo con condiciones deplorables". Y que "a una sociedad que está hundida en la pobreza y la violencia, los responsables de esto, los gobernantes, hacen casi todo mal hace muchos años y solo generan que esto empeore y se profundice".

"Salarios de miseria, condiciones inhumanas donde muchas veces no tenemos agua, luz, calefacción o refrigeración, no tenemos ni donde comer o la comida es incomible. Siempre se nos exige más. Jornadas de 24 hs., 36 hs., 48 hs. Porque el personal de salud siempre tiene que estar. A esa violencia y precarización que nos someten los de arriba, se le suma la violencia de la población. Y nosotros no tenemos garantías de seguridad para poder cuidar a la población", escribió el médico. Dijo que pese a este contexto "parece que tenemos que seguir como si nada hubiera pasado, porque nada cambia, nada frena". Y reclamó: "Los que nos gobiernan tienen que tomar medidas que nos ayuden, que se cuide a los que cuidamos. Que se invierta en salud, educación, en trabajo digno y en seguridad".

>> Leer más: Un médico del Hospital Eva Perón recibió una golpiza brutal y suspenden la atención

hospital eva perón. granadero baigorria.jpeg El Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Sin actividad en el hospital

Tras conocerse el hecho, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) anunció este martes la suspensión de la atención en el hospital. Solo se mantenía la asistencia en casos urgentes o el ingreso de ambulancias.

Jerónimo Ainsuain, presidente del Siprus, dijo más temprano que la golpiza es un episodio "inaceptable" y subrayó que el médico agredido y su compañero de guardia son parte de un amplio grupo de trabajadores que padece otros problemas laborales. "Son monotributas, tienen salarios de miseria. Eso es algo fuerte a remarcar", apuntó.

A fines de 2024, en la última sesión de la Legislatura provincial, se aprobó una ley que contra la violencia verbal o física hacia equipos de la salud y educación. En el caso de los primeros, la nueva ley abarca tanto atenciones en guardia, domicilio particular o consultorio. La nueva legislación modifica el Código de Faltas de Santa Fe incorporando sanciones de arresto de hasta 5 días o multas de hasta 20 jus para los agresores.