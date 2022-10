Travestis, trans y víctimas de violencia de género podrán acceder a pensiones sociales

"La mayor alegría de esta conquista es que llega justamente a las compañeras que no tienen nada", destacó Miya Vargas, militante del Colectivo Travesti Trans Rosario y uno de los motores de la modificación de la ley provincial de pensiones no contributivas 5110, que otorga pensiones mínimas a personas en situación de vulnerabilidad. Vargas se refirió así a la sanción definitiva en la Legislatura provincial del cambio que permitirá que en adelante mujeres víctimas de violencia de género y la población travesti trans comiencen también a percibir ese beneficio. Un paso que ahora pondrá en marcha la provincia a través de la Caja de Pensiones Sociales.

La propuesta que en la previa de la pandemia de Covid comenzaron a delinear las militantes del colectivo travesti trans apuntaba a aggionar algunos de los conceptos de la normativa de los años 40 . "La población vulnerable de 2020 no es la misma de hace 60 años" , dejó en claro Vargas y señaló dos argumentos centrales que fueron los que impulsaron las modificaciones que ya en septiembre habían aprobado los diputados provinciales y que esta semana obtuvieron la sanción del Senado.

El primero es el promedio de vida de la población travesti trans de la provincia, que oscila entre los 35 y los 40 años; así como la falta de sustento (violencia económica) de las mujeres víctimas de violencia de género como un elemento clave a la hora de no poder salir de esos escenarios, las más de las veces por no poder sostener además a sus hijos.

Si bien desde el 2012 a la fecha son casi 1.600 las personas en la provincia que ya gestionaron o presentaron ante el Registro Civil la solicitud de cambio registral para la adecuación de su documento a su identidad autopercibida, el beneficio no solo alcanzará a quienes hagan este trámite.

Incluso, si bien falta avanzar en los detalles, desde el propio colectivo señalaron que "se trata de un beneficio que busca llegar a les compañeres no solo que no tienen trabajo, sino que además no gozan de otros beneficios como cupos laborales o programas de ayuda".

De hecho, a poco de conocerse la sanción, desde el Ministerio de Igualdad de la provincia, señalaron que ya trabajaban justamente no solo en la reglamentación de la normativa para ponerla en marcha, sino además en definir "el universo de beneficiarios".

Ahora, la Reparación Histórica

"Uno de los fundamentos es que si una persona vive no más de 40 años, se puede decir que a los 35 ya está en la ancianidad y ese fue uno de los conceptos que se planteó y se desarrolló técnicamente para impulsar la ley", explica la militante del colectivo LGTBIQ que impulsó la modificación.

Y recordó que paralelamente a la presentación del proyecto en la Legislatura, en Rosario, se inició el trámite administrativo "de más de un centenar de compañeras que requirieron en la Caja de Pensiones ese beneficio, como una forma de demandar por ese derecho".

Pamela Rocchi, también militante por los derechos del colectivo travesti trans y socialista, celebró la ampliación de derechos. "Esta modificación de la ley 5110 garantizará en este caso un mínimo aporte a nuestras compañeras y compañeros trans, y es un paliativo ante tanto abandono y discriminación", señaló a La Capital.

Sin embargo, Rocchi aclaró ese "ese es el mínimo" y ahora "hay que ir por más", en referencia a la Ley de Reparación Histórica Post Dictadura por el cual el colectivo viene batallando en la Legislatura. Un paso para el cual Vargas consideró que la sanción de este proyecto "no deja de ser un antecedente clave, una puerta y una visagra".

Patricia Emanuelle, de la Asociación de Travestis, Trasexuales y Trans de Argentina (ATTTA), también lo calificó como un cambio "interesante que hace que la ley sea transversal a todas y a todos y permite compensar las falencias históricas que el Estado", sin embargo, no dejó de remarcar la necesidad de "una integralidad" en la aplicación de las políticas públicas "para que dejen de ser fragmentadas y que podamos pensar en vivienda, trabajo, salud y educación en forma conjunta".

Y del mismo modo, que sus pares recalcó la necesidad de que el Estado reconozca la persecución que travestis y transexuales sufrieron hasta el 2010, incluso con normas contravencionales ya bien entrada la democracia. "El Estado a lo largo de nuestra vida nos abandono en todos los niveles. Salud, educación, trabajo, vivienda y principalmente en justicia", recalcó Rocchi.

Voces oficiales

Así como las integrantes del colectivo LGTBIQ+, la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la provincia, Nerea Tacari, señaló que la modificación llega para "atender a las nuevas demandas de este siglo en materia de derechos e intenta reparar una desigualdad histórica en relación a las personas travesti- trans", así como recalcó "la perspectiva de género y de derechos humanos" que se sostuvo a lo largo de todo el proyecto.

"Con esta y otras acciones como el Espacio Educativo Trans, Travesti y Disidente, los cupos trans en los distintos niveles del estado y otras medidas nos proponemos achicar la brecha -continuó la funcionaria- Lo mismo en el caso de las mujeres que están atravesando situaciones de violencia, la pensión por un tiempo determinado le va a permitir tener un ingreso monetario ya que entendemos que la dependencia económica está al pie de la pirámide que sostiene un vínculo violento”.

El director de la Caja de Pensiones Sociales, José Luis Rosetto, también sostuvo la necesidad de la reforma que se concretó en esta semana y afirmó que "la ley de pensiones no contributivas de Santa Fe es de 1942 lo que requería una necesaria adecuación y ampliación de los distintos escenarios sociales que se fueron sucediendo a través de aquel momento en que se aprobó esta ley".