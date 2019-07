María Alvarez, una de las referentes del grupo de mujeres colectiveras que pelean por la igualdad de género en las empresas del transporte urbano de pasajeros de Rosario, se mostró "satisfecha" por el descargo realizado por el titular de la UTA Rosario, Manuel Cornejo y destacó que seguirán luchando para ver "cada vez más chicas arriba de los ómnibus".

Hace varias semanas, el titular de la UTA Rosario, Manuel Cornejo, había señalado que el gremio no tenía "ningún problema con que trabajen mujeres", pero aclaró que consideraba que "es un trabajo muy, pero muy duro para una mujer", ya que "el físico de la mujer es más débil que el del hombre".

Hoy, en declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, Alvarez dijo que las disculpas de Cornejo son "un paso importante. Son las bases para construir una sociedad más justa, igualitaria y con respeto. Más allá de sus dichos que produjeron tanta repercusión está bueno retrotraerse, pedir disculpas y empezar a cambiar la mentalidad, aceptar a la mujer y darle sus derechos".

"Hay muy buena predisposición de la empresa Movi para llegar a un acuerdo para poder incorporar mujeres choferes".

Sobre cómo veía el recorrido de las mujeres en su lucha por lograr derechos igualitarios respecto a los varones, específicamente en lo que respecta al cupo laboral en el transporte urbano de pasajeros de Rosario, Alvarez confió que "son pequeños pasos pero muy firmes. Esto es muy satisfactorio pero no bajamos los brazos. Llevamos años en esta lucha y de a poco vamos viendo cómo las cosas se van dando".

"Hoy -remarcó la mujer que durante los meses de verano del 2018 realizó reemplazos por vacaciones en la lo que fue La Mixta- estamos a un paso del ingreso, saben que estamos en un amparo judicial y hay muy buena predisposición de la empresa Movi para llegar a un acuerdo para poder incorporar mujeres choferes".

También destacó la ordenanza que determina la igualdad de género en las empresas de transporte urbano de pasajeros -"eso está más vigente que nunca", resaltó Alvarez-, y la creación del registro para conductoras de ómnibus y las capacitaciones "para que no quedemos alejadas de los conductores varones".

Alvarez dijo sentirse "satisfecha" por el accionar de las mujeres colectiveras pero advirtió: "Igual no vamos a bajar los brazos. Tuvimos la mala experiencia de una ordenanza vigente que no se cumplía. Así que vamos a estar siempre ahí luchándola para ver cada vez más a las chicas arriba de los ómnibus"

Acerca de si con la repercusión que había logrado al reclamar por sus derechos notaban que más mujeres mostraban interés por sumarse a manejar colectivos, Alvarez fue contundente: "Sí, sin dudas porque ya está ocurriendo eso. Cuando tomó tanta repercusión nuestra lucha se fueron sumando cada vez más mujeres. No es que no había, lo que pasa es que no les tomaban los currículums, ninguna empresa mostraba interés hacia las mujeres y entonces muchas desistieron. Hoy, con toda esta movida se están sumando cada día más".