Los trabajadores municipales ratificaron el paro para mañana

El secretario General de los Trabajadores municipales, Antonio Ratner, ratificó esta tarde el paro de 24 horas dispuesto para mañana en contra de la reforma previsional y laboral que impulsa el gobierno nacional.

La medida alcanza a todos los municipios y comunas de la provincia del país, independientemente de que se haya levantado la sesión y de que no haya sido aprobado el paquete de medidas que el gobierno impulsa sobre respecto de estos temas.

"Más allá de que se haya levantado la sesión en el Congreso, nosotros tenemos una posición muy firme en contra de la reforma laboral, la reforma previsional y la falta de espacio y discusión con los trabajadores sobre este tipo de reformas", sentenció Ratner, sobre esta situación.

Entre los fundamentos de la medida, no solo se refirió a las reformas, sino también a los incidentes que sucedieron en las inmediaciones del congreso: "Hay algo que no habíamos visto anteriormente y es la brutal represión contra los trabajadores que fueron a protestar para que no trataran una ley que perjudica al sector más vulnerable, que son los jubilados. Eso llevó a que la Festram -Federación de Sindicato de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe-, junto con todos los sindicatos, ratificara el paro para mañana por 24 horas".