Los inscriptos a la carrera de diseño gráfico duplican a los de arquitectura

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, aseguró que no le sorprendió la cantidad de inscriptos, al contrario le confirmó que “son dos carreras muy necesarias para Rosario y la región”.

En total se anotaron y completaron documentación más 1.800 en diseño gráfico y más de 1.500 en diseño de indumentaria. Este número es muy significativo, ya que son propuestas que no estaban incorporadas a la propuesta académica de la UNR y que por primera vez tienen la posibilidad de estar disponibles en el ámbito del sistema universitario público.

“Desde 2019 creamos 170 nuevos trayectos de formación, sumando dos polos educativos que ya están en funcionamiento y el desarrollo de distintas propuestas de pregrado, grado, posgrado y diplomaturas, un nuevo tipo de trayecto que no estaba incluido en la oferta académica de la universidad hasta el momento. Incorporamos también el programa de Escuela de Oficios y la Universidad Popular, para responder a las demandas de nuestro tiempo y de la región”, explicó Bartolacci.

El rector de la UNR agregó que “la sociedad actual tiene demandas y necesidades muy claras y específicas y nos enorgullece saber que tenemos una comunidad que trabaja y empuja permanentemente para construir una universidad a la altura y en sintonía con esta agenda de transformaciones”.

Además, Bartolacci recordó que uno de los principales objetivos es poder hacer presente a la UNR donde todavía no está y hacer posible que lleguen los que hasta el momento no llegan. “Para cumplir con ese mandato, es necesario correrse de la zona de confort y recuperar el hacer reformista. Uno de los ejes centrales es la multiplicación de los trayectos de formación en todos sus formatos, por lo que ni bien asumimos la gestión convocamos a todas las unidades académicas a pensar cuales eran las demandas que no estaban contenidas en la oferta de la Universidad y en función de eso planificar una perspectiva innovadora generada a partir de esas propuestas. Este es un claro caso de cómo plasmar esa idea y nos pone enormemente felices”.

Turismo

Cabe recordar que en los últimos años comenzó la licenciatura en Turismo, que se dicta conjuntamente entre la facultad de Ciencia Política y la facultad de Ciencias Económicas, como también la carrera de diseño industrial, que se cursa en la facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño.

Otra de las propuestas innovadoras desarrolladas en 2019 es la primera tecnicatura en Inteligencia Artificial del país en la facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura.

La misma se creó con el propósito de potenciar el entramado productivo de la región, apostando a la ciencia y la tecnología como elemento distintivo de la ciudad y central hacia un desarrollo sostenible.