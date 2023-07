Litoral Gas advirtió que está prohibido poner rejas o cerrar medidores para evitar robos

El gerente de Comunicaciones de la compañía, Andrés Romagnolli , señaló que “poner una reja, traba o tapa que no permita acceder al medidor puede llegar a ser un problema en un caso de emergencia. Imaginemos un incendio en una propiedad o una situación de fuga de gas”.

Aníbal Fernández: "Gendarmería no detuvo ni un segundo su lucha contra el narco en Rosario"

“Actuar en situaciones de emergencia puede ser más complicado porque habría que romper una reja o generar presión o fuerza y eso puede agravar el problema. Dentro de la regulación del servicio no está previsto que haya rejas en los medidores, no solo por la cuestión de la lectura del medidor sino por el tema de la seguridad”, agregó.

El representante de Litoral Gas añadió que los medidores tienen que tener todo el acceso despejado “para que en caso de emergencias uno pueda cerrar el suministro. Si hay una reja soldada, en caso de una fuga de gas uno no se puede poner con una amoladora a cortar una reja. En muchos casos, la los delicuentes sacan el flexible sin cerrar la válvula y dejan una fuga de gas en la vía pública”.

>> Leer más: Robo de cobre: Litoral Gas reveló que se sustrae en promedio cuatro flexibles por día

“Hemos tenido meses en donde recibimos más de cien denuncias por este tipo de problemas. También hay usuarios que no hacen la denuncia y prefieren arreglar todo a su manera. Pero ahí están corriendo un riesgo importante, porque si no hay gente que sepa y no va Litoral Gas a cerrar la válvula, es una situación de peligro”, agregó Romagnolli.