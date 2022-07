La pareja se había separado en un contexto de violencia de género. La mujer le avisó que estaba embarazada e iba a abortar. El hombre hizo una demanda judicial que no fue aceptada con el argumento de que la decisión le corresponde a la mujer y está amparada por la ley

La Justicia rechazó el pedido de un hombre para que su ex pareja no interrumpiera su embarazo

La Justicia rechazó el pedido de un hombre para que su ex no interrumpiera su embarazo . Si bien en primera instancia dos jueces se declararon incompetentes frente al planteo (uno de ellos incluso pidió un abogado para el "niño por nacer" ), un tribunal de alzada desconoció la demanda y remarcó que la decisión le corresponde a la mujer, que está amparada por la ley.

La Cámara de Apelaciones en feria de los tribunales provinciales confirmó el rechazo a una medida cautelar no innovativa en la que un hombre había pedido que su ex pareja no se practicara un aborto para interrumpir su embarazo de 10 semanas de gestación. Las abogadas de la mujer valoraron el fallo por tener perspectiva de género, a la vez que criticaron la decisión del juez de Primera Instancia que había designado a un abogado del niño para que intercediera, lo cual también fue dejado sin efecto.