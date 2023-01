Javkin: "La fibra óptica que instalan en Marcos Paz va a ser muertes para Rosario"

"El 95% de los hechos criminales que padece la región, no solo en la ciudad, se originan en cárceles. El gobernador lo ha planteado en relación a los penales penitenciarios provinciales. Tenemos que lograr que alguna vez el ministro de Justicia de la Nación se entere de que Rosario forma parte de la Argentina porque los presos de alto nivel están en cárceles federales. Están en Marcos Paz. Y les están poniendo fibra óptica en Marcos Paz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Están poniendo fibra óptica, están buscando que se comuniquen mejor . Esa fibra óptica que le están poniendo a Marcos Paz van a ser muertes en Rosario. Y digámoslo así, porque después salen en los titulares nacionales las cuestiones de Rosario, pero no sale que le están poniendo fibra", sostuvo en diálogo con la prensa en el marco del acto de licitación de la avenida Jorge Newbery encabezado este martes por el gobernador Omar Perotti.

En la misma línea, Javkin subrayó otro dato: "El otro día tuvimos una reunión con la empresa Telecom. Las antenas de los penales son las de mayor carga", se indignó.

"Siempre terminamos en lo mismo. Ahora, cuando vamos al germen de todo, ¿Dónde está? 95% de los hechos que esclarecen están en las cárceles y no los escuchan. Los familiares entran con celulares para darle a los presos, nadie escucha lo que se dice en los pabellones", planteó. "Por lo menos que no le pongan fibra óptica, por lo menos que no le aceleren la comunicación", reclamó.

"Es el colmo y hay que decirlo porque miren, nosotros tenemos que defender esta ciudad y tenemos que defender a nuestra región y a nuestra provincia. A mí en eso no me van a correr", remarcó.

"¿Las armas de dónde vienen? Yo celebro que venga la Agencia Nacional a ofrecer dinero por un canje voluntario, pero ¿por qué no se ocupa el resto del organismo de que no lleguen las armas acá? ¿O Rosario Fabrica armas? ¿O Rosario fabrica drogas? ¡No! Entonces, entonces, en esto seamos contundentes, unámonos en este reclamo porque, les digo, se está generando un acostumbramiento donde parece que Rosario está afuera de la Argentina. Es un enclave que viene de la nada y el resto del país supuestamente no tiene narcotráfico, no entran armas de fuego. Y los mil y pico de kilómetros que atraviesa la droga y las armas para llegar a que aquí ¿Quién los cuida?¿Quién los controla?", preguntó.

En el final de su extenso descargo, el intendente rosarino concluyó: «Y se prestan las armas. Se alquilan las armas. Les alquilan las armas. Después termina en una muerte, pero les alquilan las armas. ¿Cómo se combate esto? Se combate haciendo inteligencia en el lugar donde, como bien dicen los fiscales, se producen nueve y pico de hechos por mes, que empiecen por ahí".