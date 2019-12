Javkin admitió que estudia actualizar la TGI, pero aclaró que "no será en el corto plazo"

El intendente Pablo Javkin reconoció la necesidad que tiene el municipio de reformular la Tasa General de Inmuebles (TGI), admitió que en la actualidad ese tributo "no llega a cubrir el 50 por ciento de los servicios" y señaló que su equipo "está estudiando" la forma de actualizar su valor, aunque aclaró que "eso no se resolverá en el corto plazo".

"Con la TGI tenemos dos problemas", advirtió Javkin, en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, y añadió:"Uno es la inflación, que es inevitable porque aumentan los costos de los servicios. Y el otro es que con los años la tasa fue perdiendo peso".

"Nos va a llevar quizá seis o siete años volver a tener una esquema en el que la tasa llegue a cubrir los servicios"

Con apenas 48 horas en su cargo, Javkin ya debe lidiar con varias situaciones complejas relacionadas a los vaivenes de la economía. La TGI es uno de los impuestos locales que más impactan en la recaudación y en los bolsillos de los contribuyentes. Por lo tanto, está dentro de sus prioridades.

La situación no es exclusiva de la ciudad de Rosario. En la provincia de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti envió a la Legislatura un proyecto para recomponer en el valor del impuesto inmobiliario: pidió que se aplique un aumento promedio del 50 por ciento.

En ese sentido, el intendente contó que la cuestión está siendo debatida por su gabinete, pero aclaró que de decidirse "algún retoque" sería en forma escalonada y no a corto plazo.

"Lo estamos discutiendo, pero el tema de la recomposición de la TGI no lo veo posible en el corto plazo", afirmó el jefe del Palacio de los Leones, y explicó: "Nos va a llevar quizá seis ó siete años volver a tener una esquema en el que la tasa llegue a cubrir los servicios. Hoy la tasa es menos del 50 por ciento y supo ser el 120. Eso no lo podemos resolver en el marco de esta crisis".

Javkin estima que se instrumentará un mecanismo de ajuste que repartido "en seis o siete años" que vuelva a darle valor a la tasa. "El impacto de la inflación es más difícil de evitar. veremos cómo hacerlo. No tenemos ninguna aspiración que no tenga que ver con no retrasarnos más allá de la inflación", concluyó.