Este año no hubo faltante de fármacos

Esta semana el Concejo Municipal pidió informes al Ejecutivo por el faltante de medicación para el VIH que provee Nación, reeditando una alarma que encendió la fundación Grupo Efecto Positivo de Buenos Aires en julio de este año. Damián Lavarello afirma que no se registró tal situación. "A mitad de año se formalizó una denuncia que alertaba que corrían riesgo de quedar sin tratamiento 15 mil personas, de acuerdo a los registros que ellos tenían vía página web", recordó.

En su opinión, "o bien esos registros no estaban completos, o las compras se hicieron por otros canales a través de la Organización Panamericana de la Salud, porque hasta el momento ese vaticinio no se ha cumplido. No tuvimos que interrumpirle el tratamiento a una sola persona con VIH en toda Santa Fe, sin que provincia ni municipio tengan que comprar antirretrovirales".

Lo que sí se tomó, dijo el titular del Promusida, fue "una línea que ofreció la Dirección Nacional de Sida, en base a que tenía buen stock de Dolutegravir, y escasez de Darugravir por un problema de precios con una licitación". Lavarello asegura que el Dolutegravir "está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es un medicamento que requiere menos tomas al día, y tiene menores interacciones farmacológicas y efectos secundarios".

El cambio de droga, para el médico, "fue aprobado por los profesionales, que comenzaron a prescribirlo, y además fue bueno para los pacientes porque es un medicamento que aumenta la calidad de vida". En ese sentido, aclaró que fue un proceso "legal, razonable, y beneficioso para las personas con VIH".

Pero reconoció que en la implementación del cambio "quizás en farmacia, a alguien le dijeron que no había o iba a faltar su Darunavir, y el paciente, con todo derecho, tomó esto como violencia institucional".