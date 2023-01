Un médico le salvó la vida a un hombre al hacerle RCP y la historia se volvió viral

"Si sos médico y el 28 ibas por Maipú entre Córdoba y Santa Fe, de Rosario, le hiciste RCP a una persona que se cayó, llamaste a la emergencia y cuidaste que no le robaran, te quiero decir que tuvo un infarto, le salvaste la vida y te lo quiere agradecer", escribió desde su cuenta Silvia López, una usuaria que invocó a la magia de Twitter. Y la magia apareció.

https://twitter.com/silvial26908590/status/1610053774948667397 Si sos médico y el 28 ibas por Maipu entre Córdoba y S Fe de Rosario, le hiciste RCP a una persona que se cayó, llamaste a la emergencia y cuidaste que no le robaran, te quiero decir que tuvo un infarto, LE SALVASTE LA VIDA y te lo quiere agradecer Nunca lo pido pero RT — Silvia Lopez (@silvial26908590) January 2, 2023

Rápidamente se formó un "hilo" de mensajes positivos. "Las personas de carne y hueso también pueden ser ángeles", posteó Adra Jiménez, mientras Verónica opinó que era una "hermosa noticia para comenzar el 2023". Y de a poco empezaron a llegar pistas sobre el héroe, que pronto dejaría de ser anónimo. "También operó a mi mamá, un gran médico y mejor ser humano", escribió Hernán, y finalmente la usuaria @DeSyl aseguró que se trataba de Mariano Blanco, "cirujano del Sanatorio Británico, director de una carrera de Iunir y músico además".

"Esta es la parte buena de las redes sociales", resaltó Blanco, quien efectivamente es director de la licenciatura en Instrumentación Quirúrgica del Instituto Universitario Italiano de Rosario y el pasado miércoles 28 de diciembre iba camino a su trabajo en el Sanatorio Británico cuando se encontró con un hombre mayor (de entre 60 y 65 años) descompuesto en Maipú entre Córdoba y Santa Fe.

"Me encontré con una persona sentada en la vereda. Me detuve, le pregunté el nombre, y me respondió con dificultad", recordó en diálogo con Telefe Noticias, y añadió: "Le seguí hablando y noté que se empezó a desvanecer y a perder la conciencia. Acomodamos al paciente que había dejado de respirar y, como no tenía pulso ni conciencia, comencé a hacerle las maniobras de RCP".

Blanco admitió que quedó preocupado por la salud del hombre hasta que le comentaron sobre el tuit que se había viralizado, donde destacaron que se estaba recuperando "para alegría de todos".

Fueron sus colegas médicos quienes descubrieron el mensaje en Twitter. "Me dijeron que era yo, me etiquetaron en la publicación y tuve una catarata de mensajes y llamados. Recibí mucho cariño, estoy muy conmovido y agradecido por todo ese afecto", sostuvo.

También aprovechó la ocasión para recomendar la importancia de tomar cursos de RCP, que "ayudan a salvar vidas. No hace falta ser médico y podemos cambiarle la vida al paciente y a su familia". A quienes hayan hecho el curso de RCP les sugirió repetirlo "y repasar la maniobra que permite que todo sea más eficaz".