A poco más de una semana del lanzamiento del programa Precios Cuidados, su aplicación en Rosario es dispar, ya que una de las tres firmas adheridas sólo tiene los productos del listado en algunas de sus sucursales del a ciudad, pero en otras brilla por su ausencia. Además, en ciertos supermercados la cartelería no está debidamente señalizada.

Así lo arrojó un relevamiento del secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, quien realizó una recorrida por las principales superficies de venta de las cadenas locales, nacionales e internacionales para chequear el cumplimiento del acuerdo.

La nueva edición de Precios Cuidados se compone de una lista de 311 productos de alto consumo en los hogares, en especial alimentos, pero también artículos de limpieza y tocador. Los primeros en entrar al acuerdo de precios de referencia fueron los grandes supermercados, pero también están cerca de sumarse los comercios de origen asiático.

En Rosario, sólo tres firmas están adentro del acuerdo por el momento, pero no todas lo respetaron. "Hay supermercados que, teniendo varias sucursales, no adhirieron en todas sus bocas", dijo Aviano. También, según el funcionario, detectaron carteles mal confeccionados y distintos precios de un mismo artículo en algunas cadenas. La falta de stock en góndolas es una característica que el programa arrastra desde los últimos años, cuando comenzó a desinflarse el control y las primeras marcas salieron del acuerdo. Pero la cartelería era en general respetada.

El titular de Comercio Interior detalló que en las tres empresas, los productos y precios mostraron un "comportamiento dispar". En el supermercado de capitales rosarinos detectó que se estaba utilizando el logo antiguo, aunque hay presencia de artículos y se cumplen los precios. Sin embargo, no todas las sucursales estaban adheridas.

En la cadena nacional, halló buena cartelería, algunos faltantes y mucha salida de los productos incluidos. En tanto, en la firma de capitales franceses encontró gran presencia de artículos, respeto de los precios, pero carteles pequeños y en blanco y negro que no se diferencian de los otros y pasan desapercibidos a simple vista, con muy pocas excepciones de letreros más grandes.

En todos los casos, se evidenció que los artículos tienen buena salida entre los consumidores. "Los compran más, entonces hay menos cantidad, pero no hay desabastecimiento. Eso va a pasar siempre que la reposición de góndolas no sea inmediata, algo que los supermercados no hacen con ningún producto", apuntó.

Aviano aclaró que ésta fue una primera recorrida, que se repetirá el próximo fin de semana y que, por el momento, no tendrá sanciones, porque el programa está en una fase inicial. "Todas estas eventualidades que hemos constatado todavía no significaron una fiscalización ni una auditoría, porque no llevamos acta de constatación", aclaró.

Sin embargo, anticipó que el lunes llevarán las inquietudes a Buenos Aires, a una reunión del Consejo Federal del Consumo y a otra privada con la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, en las que se tratará exclusivamente el tema Precios Cuidados. "No tenemos todavía las directivas para sancionar, entendemos que las tendremos a partir de la semana que viene", adelantó.

Aplicación

Por otra parte, el gobierno nacional lanzó una aplicación para celulares que permite acceder a la lista de artículos y los lugares donde comprarlos, así como controlar la disponibilidad y el cumplimiento de los precios.

La adhesión al programa establece que los comercios deben enviar la geolocalización de cada punto de venta, por lo que cualquier incumplimiento es comunicado de inmediato a las autoridades.