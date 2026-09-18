El judo de Rosario consiguió una segunda medalla de plata en los Juegos Suramericanos

Pasado el mediodía, Agustina De Lucía ganó la primera presea del judo de Rosario y a última hora lo hicieron Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes

El podio del judo de Rosario, con Aguirre Brasseco y Nunes. Gran día en los Juegos Suramericanos.

El judo de Rosario tuvo un día bárbaro y consiguió dos medallas de plata en los Juegos Suramericanos . Pasado el mediodía, Agustina De Lucía ganó la primera presea del judo de Rosario y a última hora lo hicieron Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes. Un viernes redondo que este sábado sigue con Ivo Dargoltz.

De Lucía, la judoca de Tiro Suizo, arañó el oro en shiai femenino hasta 63 kilos y celebró una gran medalla de plata. Mientras que a última hora de la tarde, la dupla rosarina de Aguirre Brassesco y Nunes obtuvieron el mismo halago en kata-nage no kata.

Los colombianos Edwin Gómez y Gerardo Restrepo se quedaron con la medalla de oro con 391 puntos, mientras que la dupla rosarina totalizó 377,5. Los venezolanos Jender Guevara y Jesús Farías completaron el podio.

Sábado de judo en el Invencible

Este sábado será el estreno de Dargoltz en shiai masculino hasta 100 kilos. A las 11.05 espera rival en semifinales. Y luego formará equipo mixto con De Lucía, así que hay nuevas posibilidades de medalla para el judo.

Esa competencia será el domingo, desde las 9.30 las rondas preliminares y a las 12.30 las finales.