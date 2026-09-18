Juegos Suramericanos: Los Pumas Seven y Las Yaguaretés mostraron su ferocidad en el Óvalo

Ambos seleccionados argentinos de rugby golearon en sus primeras presentaciones en el Hipódromo rosarino. Cómo fue la 6ª jornada

En acción. Pedro De Haro, el hombre surgido en Atlético del Rosario, deja atrás su marca y se encamina al try.

Rosario, la Cuna de la Bandera, la Ciudad del Deporte, volvió a vivir otra jornada con tribunas llenas en los distintos escenarios donde se desarrollan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La oferta es irresistible , los resultados acompañan y el público responde. Pero no fue la única, ya que Santa Fe y Rafaela también mostraron el interés que despertó esta competencia.

En la cancha ubicada en el Ovalo del Hipódromo Independencia, el rugby seven salió a escena y, como era de esperar, el equipo argentino, con el rosarino Pedro De Haro en sus filas, pisó fuerte desde el primer partido.

En su debut, el conjunto albiceleste apabulló a Paraguay 52-0 y en su segunda presentación destrozó a Perú por 87-0 , resultados que eximen de cualquier comentario.

Por el lado femenino, Las Yaguaretés no se quedaron atrás y debutaron en el torneo con un contundente triunfo de 46-0 ante Perú y luego vencieron a Chile por 40-0, cerrando así el primer día de competencia.

En los otros partidos jugados este viernes, los resultados fueron: Uruguay 12-19 Paraguay, Colombia 19-0 Chile, Colombia 24-7 Paraguay y Uruguay 19-12 Perú.

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Buscan plazas

Cada rama tendrá en juego no solamente la medalla de oro, sino también una plaza a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Pumas Sevens ya tienen asegurada su clasificación, tras haberse consagrado campeones del Panamericano Junior disputado en Asunción el año pasado. Sin embargo, Las Yaguaretés deberán conseguir ese cupo en este certamen, de lo contrario intentarán lograrlo en el Campeonato Sudamericano a disputarse en octubre.

Este sábado Los Pumas enfrentarán a Colombia (a las 14.44), Chile (a las 17.26) y cerrarán la jornada ante Uruguay (a las 20.08). Por su parte Las Yaguaretés se medirán con Paraguay (a las 15.50) y Colombia (a las 18.32).

Natación artística y golf

La natación artística comenzó su actividad en el Invencible Centro Acuático Provincial. En duetos, rutina técnica, la rosarina María Carasatorre junto a Tiziana Bonucci ocuparon el sexto lugar, mientras que en la prueba equipos mixtos, rutina técnica, con las rosarinas Milva Aimetta, Clara Rivero, Mercedes Romero Acuña y María Carasatorre, Argentina terminó en el cuarto lugar, tras Colombia, Chile y Brasil.

En los links del Rosario Golf Club se completó la cuarta ronda del torneo de golf. En individual masculino se impuso Felipe Álvarez (Colombia) con 280 golpes, seguido por Tomás Gana (Chile) y Manuel Torres (Venezuela). Los argentinos mejores ubicado fueron Agustín Oliva Pinto (5º puesto) y Miguel Carballo (8º puesto).

Ana Giuliano, en la prueba individual femenina, se quedó con el bronce tras firmar una tarjeta de +4 (292 golpes). El oro fue para Sofía García, de Paraguay, con 275 impactos y la plata para María José Bohorquez, de Colombia, con 290 golpes. El equipo mixto de Argentina, compuesto por Ana Giuliano, Mía Yaya, Miguel Carballo y Agustín Oliva Pinto, también logró la medalla de bronce con una tarjeta de +2.

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En Provincial

El estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial fue nuevamente el escenario de la esgrima. La jornada del viernes encontró a Argentina en lo más alto del podio en sable por equipos femenino. En el match decisivo, derrotó a Brasil 45-37 y se quedó con la presea dorada. Integraron la delegación nacional Candela Espinosa, Alicia Perroni, Belén Pérez Maurice y Catalina Borelli.

Muy cerca de allí, en el estadio Cubierto Claudio Newell, en vóley femenino, Chile superó a Colombia 3-0 (28-26, 25-17 y 25-18) y Venezuela a Paraguay 3-0 (25-19, 25-12 y 25-18).

En el Coloso Marcelo Bielsa, Panamá venció a Colombia 1-0 y Perú a Chile 2-0, en fútbol masculino. En fútbol femenino, en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, Venezuela cayó ante Chile 3-0 y Uruguay ante Paraguay por 1-0.

La prueba relevo mixto de pentatlon, disputada en el Estadio Municipal, finalizó con argentinos en el podio. Catalina Serio y Franco Serrano fueron primeros en natación, esgrima y obstáculos, y cuartos en laser run, para totalizar 1381 puntos y quedarse con la medalla de plata.

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En Santa Fe

El estadio ASH fue una vez más testigo de una goleada de Las Leonas. El seleccionado argentino, con goles de Lourdes Pisthon, Brisa Bruggesser, Lara Casas (2) y Chiara Ambrosini se impuso a Chile 5-1.

Los Leones también tuvieron una gran actuación ofensiva y golearon a los trasandinos por el mismo marcador. Para el conjunto albiceleste anotaron Franco Agostini, Santiago Tarazona, Joaquín Costa, Nicolás Rodríguez y Martín Ferreiro. Previamente, Brasil venció a Perú 4-1.

La laguna Setúbal fue el escenario del triatlón, donde en la prueba relevos mixtos Argentina, con Moira Miranda, Tiago Muñoz, María Vargas y Tadeo Baruffato, se ubicó con el cuarto puesto.

En Rafaela

En el circuito ruta de la Ruta 34, en la competencia femenina de ciclismo ruta, Julieta Benedetti firmó un triunfo vibrante en estos Suramericanos y le dio la presea de oro al país en ciclismo de ruta. En una definición para el infarto, la mendocina de 22 años cruzó primera la meta tras casi tres horas de competencia con un tiempo de 2:47:47, por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales. En la competencia masculina, Tomás Contte, con un tiempo de 3:32:33, se quedó con el tercer puesto y la consiguiente medalla de bronce.

En el Invencible de Rafaela se llevaron adelante los combates de boxeo, donde Argentina cosechó una importante cantidad de medallas plateadas. Melanie Daira Martínez, en la categoría hasta 54 kg, Lucía Marlene Muello, en hasta 65 kg, Lorena Balbuena en hasta 75 kg y Santiago Celes en hasta 60 kg.

En el Centro Internacional de Tiro de Recreo hubo doble podio albiceleste en la final 10 mts rifle de aire masculino. Marcelo Gutiérrez se quedó con la medalla de oro, mientras que Alexis Eberhardt se quedó con la de bronce.