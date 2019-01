Las máquinas canceladoras de los colectivos dejaron de emitir los comprobantes de los boletos en papel, pero la Municipalidad aclaró que ese medida "no traerá inconvenientes a los pasajeros". La secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, explicó que "hay varias maneras de consultar el saldo de las tarjetas", y aseguró que "se mantiene el boleto solidario".

"Las ticketeras ya fueron adecuadas. A partir de ayer se incorporó al sistema de transporte de Rosario la empresa El Cacique. También, a partir de ayer no existe más los tickets en adhesión a la ordenanza "papel cero" que aprobó en su momento el Concejo Municipal.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, la funcionaria municipal expresó que "no se imprimen más tickets, pero el usuario puede consultar su saldo ya sea en el display de la misma máquina a bordo del colectivo o en múltiples lugares, entre ellos los estacionamientos medidos, en las estaciones de bicicletas públicas. También existen mecanismos como el aplicativo "cuánto tengo", recordemos de personalizar las tarjetas. Es decir, el saldo se puede conocer tranquilamente".









Con relación a la no emisión de tickets o comprobantes, Alvarado remarcó que "no habrá ningún tipo de inconvenientes. En el transporte público sigue funcionando la solidaridad entre los usuarios. Si un pasajero quiere pagar el boleto a otro que no tiene más saldo en su tarjeta y ya gastó los dos pasajes Plus, puede hacerlo sin ningún tipo de problemas. La no impresión de comprobantes no tiene ninguna implicancias en caso de siniestros, dado que todos los pasajeros que se encuentran arriba del colectivo están con seguro".