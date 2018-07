"El condón es la mejor forma de prevenir el VIH"

Desde la Fundación Huésped, la reconocida organización nacional que trabaja por el derecho a la salud sexual y reproductiva, cuestionaron las aseveraciones del médico, Abel Albino. "Reafirmamos que el preservativo es la mejor forma de prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados", destacaron. "Está probado científicamente que el tamaño del virus no traspasa el látex, y diferentes estudios señalan la eficiencia del uso correcto y consistente del condón. Cientos de miles de parejas sero-discordantes (cuando uno de la pareja vive con VIH y el otro no) en todo el mundo corroboran la eficacia del uso del preservativo", agregaron.

Tras el discurso de Albino, las reacciones en contra se multiplicaron. Desde la secretaría de Salud de Rosario también ayer comunicaron a través de sus redes: "Usá el preservativo siempre. Es el único método que, además de ser anticonceptivo, previene todas las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y Zika".

Por su parte, la escritora Claudia Piñeiro opinó: "Hay que denunciarlo, es peligrosísimo que nuestros jóvenes escuchen una desinformación tan grave de un médico. Es gravísimo".