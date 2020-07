Desde que comenzó la pandemia y a medida que se desmarca Capital Federal y el Amba en materia de contagios del resto del territorio nacional, el foco de atención estuvo puesto en los controles de frontera, tanto en el límite con Chaco como con Buenos Aires.

La semana pasada, el diputado provincial del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez pidió al Ejecutivo mediante un proyecto legislativo que traslade el puesto de control sanitario del peaje de General Lagos al límite interprovincial con Buenos Aires, en el arroyo del Medio (cercano a Theobald). Ayer, el diputado provincial Maximiliano Pullaro también le reclamó al gobierno santafesino que se ajusten los controles. Además, su colega de bancada, Juan Cruz Cándido, denunció falta control en el peaje de la autopista a Buenos Aires, en General Lagos.

"Los vehículos recorren kilómetros dentro de nuestra provincia antes del primer control. El gobierno está jugando con fuego y poniendo en riesgo el sacrificio de todos, que en su gran mayoría acató la cuarentena", advirtió Pullaro.

Cándido manifestó que, tras una reunión en Villa Constitución y al volver a Rosario, "constatamos la intermitencia de los controles. Atravesé el martes pasado, el peaje de ida (alrededor de las 16.45) y luego a la vuelta (22.50), cuando había gran la cantidad de camiones que circulaban en dirección a Rosario. No me pararon ni a mí ni a nadie", denunció. Solicitaron también que se ubique el control sobre la ruta 8 a la altura de Wheelwright, y no en Hughes.