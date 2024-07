Denuncian que buscan instalar un boliche habilitado como bar en una zona residencial

"El Ejecutivo municipal en su momento, cuando no lo volvió a habilitar después de la pandemia, eso quedó como que no iba a ser más un boliche". No obstante, la vecinalista apuntó en diálogo con "El primero de la mañana" en LT8 que uno de los vecinos informó hace algunos meses que estaban realizando trabajos en el interior del establecimiento: "Ahí nos ponemos en contacto con la directora de nuestro Centro de Distrito y de la Dirección de Habilitaciones” para chequear si se estaba gestando a habilitación de un boliche bailable, pero no recibieron respuesta por parte de los encargados de las habilitaciones.