Dengue en Rosario: "Estamos rodeados de países con muchos casos, no estamos al margen"

"En este momento, los países limítrofes tienen muchos casos de dengue. Brasil que tiene un alerta, y sufrimos las consecuencias. De otros países como Paraguay y Bolivia, no hay información fidedigna. Nosotros estamos rodeados de países que tienen mucha cantidad de casos y no podemos permanecer al margen ". El infectólogo Julio Befani realizó un análisis de la evolución de los casos de dengue. Ya hay 14 provincias argentinas con circulación viral y Santa Fe confirmó la semana pasada más de 500 casos. Se especula con que esta semana serían más los reportados.

En diálogo con LT8 , el ex jefe de infectologia de la provincia remarcó: " Cuando se han desantendido durante algún tiempo en brindar información para que cada individuo tome las medidas que tiene que tomar van apareciendo casos".

"Es una enfermedad que ha llegado para quedarse. Es una enfermedad típica de esta época, aunque hemos tenido casos todo el año. En otras épocas no teníamos en invierno", sostuvo.

Ante casos sospechosos, "lo primero que hay que hacer a nivel sanitario es un bloqueo y un descacharrado o limpieza, que es fundamental para impedir que todas las larvas que están en reservorios o posibles criaderos no se sigan reproduciendo", explicó.

Amplió: "Hay que entender que también es necesaria la fumigación, pero no es lo único que nos a a ayudar. La fumigación lo que hace es matar el mosquito adulto, que vuela, pero no las larvas o los huevos que quedan en reservorios que están en nuestros domicilios. Eso es responsabilidad de cada uno". El experto aludió a los platos o recipientes con agua acumulada, que cuando no se cambia, "favorece que nosotros mismos seamos los criadores del mosquito en nuestra casa", lamentó.

dengue.jpg

Las personas con síntomas deben buscar asistencia médica. "Es fundamental no automedicarse. Ante la aparición de un cuadro febril tipo gripal, que no tenga nada respiratorio de vías superiores, hay que consultar con un profesional médico porque puede ser caso de dengue", alertó.

Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre y malestar general. "Es lo que se llama enfermedad rompehuesos. El dolor corporal es muy importante", resaltó.