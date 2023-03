Crece la demanda de atención médica por cuadros ligados a la ola de calor

La ola de calor no da tregua. No hay ventilador ni aire acondicionado que aguante. Casi todos los días se baten récords en la demanda de energía eléctrica y el abanico se transformó en un gran aliado. El clima se convirtió en tema obligado de conversación entre los rosarinos y “¿cuándo va a llover?” es uno de los interrogantes que más se repiten en las redes sociales y los motores de búsqueda de internet. No es de extrañar que en medio de la alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional haya aumentado la demanda de atención médica como consecuencia de las altas temperaturas. Son muchos los que requirieron asistencia ante la aparición de síntomas compatibles con un golpe de calor.