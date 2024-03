Arroyo Ludueña: desesperada búsqueda de un joven que fue arrastrado por la corriente

Su familia está desesperada y busca ayuda de los organismos públicos para encontrar al muchacho. Karen, prima de Dylan, contó a LT8 lo ocurrido ayer a la tarde. “A las cinco y media de la tarde nos avisaron que Dylan estaba en el arroyo con sus amigos. Los chicos se tiraron al agua. Dylan no sabe nadar, pero se metió igual porque vio que los amigos podían salir, pero la correntada se lo llevó y los chicos no pudieron ayudarlo”, contó.

Karen agregó que desde las 6 de la tarde los familiares comenzaron a recorrer comisarías para que les tomen la denuncia de lo ocurrido, pero en ninguna se hacían cargo. "Nos mandaban de un lugar a otro. Nos decían que la zona no pertenecía a la jurisdicción. En una de las dependencias, un oficial fue muy amable y nos tomó la denuncia porque se dio cuenta de que mi tía estaba en shock, pero nos dijo que no era la jurisdicción”, precisó.

“De ahí llamamos a Defensa Civil y Prefectura. Nos pidieron los datos, pero como no había una denuncia asentada nadie hacía nada. Además nos dijeron que después de las 6 de la tarde, Prefectura ya no haría tareas de rescate. A la noche nos llamaron para avisar que Prefectura no iba a entrar al arroyo, que el rastrillaje le corresponde a la policía que debe hacerlo por la orilla con ayuda de perros, pero el arroyo está muy crecido y eso es imposible”, agregó Karen.

La mujer añadió que los familiares tuvieron la intención de recorrer ellos mismos la orilla del Ludueña, “pero es muy peligroso porque hay mucha correntada. No sabemos qué hacer. Íbamos a buscar a pescadores para que nos ayuden. Dylan no sabe nadar. Tenemos esperanza que se haya agarrado de algo y haya pasado la noche, pero parece imposible. Necesitamos que nos ayuden a buscar a Dylan", pidió.