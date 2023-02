"Gran Hermano": Alfa se enfrentó a los panelistas del reality y la rompió en el rating

Walter Santiago , tal es el verdadero nombre de Alfa, abandonó el juego el domingo por la noche visiblemente contrariado , todos quería conocer sus impresiones sobre la estrategia de la ex diputada que le valió su lugar en la competencia, pero no pudo estar en el estudio donde lo esperaba Santiago del Moro porque una movilización de Satsaid , gremio que agrupa a los trabajadores de los canales de televisión le impidió llegar.

“Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo . Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa”, dijo el participante, quien con 61 años se convirtió en el mayor de los participantes del reality en la Argentina . Y parafraseó a Del Moro: “No era un retiro espiritual, no era una reunión de amigos. Era un juego y Romina jugó mejor. Y yo estoy afuera” .

“Tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años, no es fácil. Soy un tipo jodido, soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas”, afirmó cuando le cuestionaron algunas de sus actitudes, y añadió: “Dentro de la casa todo se potencia muchísimo. A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos, entonces todo se potencia. Si yo ahora tengo una discusión con vos, salgo del estudio, me voy a mi casa y se acabó. Ahí si discutías con alguien, después lo ves en el baño, en el sillón, en la cocina...”.

Sobre su pelea con Ariel, contó: “La semana anterior a que venga Ariel, éramos nueve y dijimos: ‘Qué tranquilos que estamos, para qué va a venir alguien’. Pero vos abriste la gatera y entraron cinco de golpe. A Ariel y a Camila los recibí con la mejor. Con Ariel empecé a hacer bromas de entrada. Y a Camila también. Pero lo que vi es que hubo un gran vacío hacia ella, muy grande. A la primer fiesta a la que fue, todos se fueron a cenar y ella se quedó sola. Y a mí me partía el alma. Creo que jodió todo de ella. Hay personas brillantes y personas brillosas. Y yo creo que ella es brillante, con todas las fallas que pueda tener. Es una persona que se destaca”.

image - 2023-02-14T080132.088.jpg

Ufbal, una de las voces más críticas de Alfa, le salió al cruce: “Se vio un Alfa maltratador, misógino, gordofóbico, con odio con todo el mundo...”, e insistió: “Yo sé que tenés humor, pero estuviste terrible, dijiste cosas horribles. Y Ariel despertó en vos ese odio y a partir de ahí, nunca más volviste". Alfa no respondió al cuestionamiento y escapó hablando de otro tema: “No tengo nada contra Ariel porque estaba jugando. Pero el día que estábamos todos en el sum y me trató a mi de que yo estaba sometiendo a una mujer vulnerable, yo me lo quería comer crudo. Me quiso sacar de la casa con ese argumento”.

Muy seguro de sí mismo, Alfa enfatizó: “Te vuelvo a decir, es un juego y estaba jugando. Y si me equivoqué en el juego, perdí. Tenés razón en lo que decís. Lo dije el día de mi cumpleaños, muy clarito: que le pedía disculpas si había ofendido a alguien, si alguien se había sentido mal por algo que había dicho o hecho. Y nuevamente, a Romina también le pido disculpas”. Y se lamentó de la forma cómo salió de la casa: “No fue linda la imagen de mi retirada. Estaba triste, estaba enojado. Quizás estaba haciendo un balance de lo que hice y lo que no hice”.

El beso de Alfa a Laura Ufbal

Las actitudes prepotentes, malhumoradas y machistas de Alfa en la casa de "Gran Hermano" le valieron fuertes críticas de los fans del programa en las redes sociales y de la periodista de chimentos Laura Ufbal en "El debate". Su voz fue de las más críticas contra el participante y este lunes, cara a cara, le cantó las cuarenta.

Alfa se lo tomó con humor. "Vine acá para conocer a Laura Ubfal, nada más”, dijo el participante del rality, el más veterano de los concursantes, después de darle un beso en el cachete a la columnista. “La amo”, confesó risueño. Nancy Pazos, que grabó el momento con su celular, no se pudo contener: “No puedo creer que la ames porque ella no sabés cuánto te odia”.

Inmediatamente, el hombre de 61 años le retrucó: “Si me mandabas mensajes por Instagram hace unos meses. ¿Querés que te lo muestre?”. Esto provocó la risa de ambas, y Alfa, para llebar tranquilidad a Ufbal, comentó: “Los borré porque eran comprometedores”.