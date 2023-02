El Universo Cinematográfico Marvel se amplía y lanza un singular villano

En "Ant-Man and the Wasp: Quantumanía", que se estrena este jueves, los héroes atraviesan una nueva frontera y llegan al Reino Cuántico. Paul Rudd y Jonathan Majors encabezan un elenco estelar que también integran Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y Evangeline Lilly

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llegó a su fin con “Pantera Negra: Wakanda por Siempre”, una de las películas de Marvel con mejor respuesta desde el éxito de “Spider-Man: Sin Camino a casa”. “Ant-Man and the Wasp: Quantumanía”, que se estrena este jueves en Rosario, inicia la fase 5 con una trama que encuentra a Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) y su vida apacible junto a Hope Van Dyne/The Wasp (Evangeline Lilly) y los padres de ella, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas). Pero todo está a punto de cambiar cuando un experimento falle, los lleve al Reino Cuántico y deban enfrentarse a Kang, el Conquistador (Jonathan Majors), el villano del flamante film.

Majors, que en 2020 saltó a la fama con su papel en la serie dramática y de terror sobrenatural “Lovecraft Country”, tiene su segunda aparición en Marvel con “Ant-Man and the Wasp: Quantumanía”, film en el que asume la responsabilidad de encarnar al gran villano de la franquicia, “un personaje que tiene mucho para hacer, y que tiene una manera muy particular de lograrlo”, adelantó Majors sobre su rol como Kang, que ya había tenido una breve pero sugerente participación bajo ese seudónimo en la serie de Disney+ “Loki”.