el dia05.jpeg

Presuntas víctimas del ex propietario de Harrods y Fulham Football Club, Mohamed Al Faye, Jen, Lindsay y Gemma, cuyo apellido no se ha revelado, asisten a una conferencia de prensa en relación con la investigación sobre Harrods, por no proporcionar un sistema de trabajo seguro para sus empleados, en Londres, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali)