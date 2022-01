Iniciaron las obras en la pileta olímpica del complejo del parque Independencia

El gobierno de la provincia ya comenzó con la obra de construcción de la pileta olímpica dentro del complejo educativo y deportivo del Centro Regional de Alto Rendimiento Deportivo (Cerard), que entre otras cosas contempló el nuevo edificio del Isef Nº 11, y que constituye un proyecto que fue pergeñado en el 2000 y que cumplirá con un viejo anhelo de la comunidad educativa y deportiva, no sólo de la ciudad sino de la región. Y así lo expresaron dirigentes y atletas. “Es un proyecto educativo, deportivo e integrador de alto rendimiento que nació y se presentó a un concurso de ideas bajo la gestión del por entonces intendente Hermes Binner, en el año 2000. Una empresa cordobesa fue la ganadora y es la encargada de ejecutar la obra, que traerá grandes beneficios a nivel local y regional”, explicó Mónica Brochero, presidente de la Federación Rosario de Natación en diálogo con La Capital. “ Siempre se pensó al Parque Independencia como destino de la piscina porque es un punto estratégico debido a que es un pulmón recreativo, deportivo y formativo, no solo para la ciudad sino además para toda la región ”, apuntó.

El innovador espejo de agua, que tendrá 50 metros por 25, forma parte de una batería de obras como ya las concretadas: el moderno e innovador edificio del Isef Nº 11. Brochero hizo eje en la importancia de contar con un espejo de agua de estas características “ porque en Rosario no hay una pileta que reúna las condiciones para albergar un torneo internacional de magnitud, pese a que la ciudad se caracteriza por ser capital del waterpolo y del nado sincronizado, además de generar nadadores de elite de manera frecuente ”, expresó.

Un recolector no aguantó el calor y se zambulló en una pileta en la vereda

“Tener una pileta así será relevante porque permitirá además que muchos nadadores o equipos liberen andariveles y horas de entrenamientos en los clubes y predios que ceden sus espacios para que las diversas actividades acuáticas puedan practicar”, abundó la presidente.

De esta manera, Rosario y Santa Fe se sumarán a otras grandes ciudades del país que ya cuentan con una pileta olímpica, y lo hace con el plus de que estará enclavada en el espacio del Cerard, en el que los desarrollos deportivo y educativo son convergentes.

“La Federación Rosario de Natación abarca la región sur, es decir a ocho departamentos de la provincia. Nuclea a todos los deportes acuáticos como son natación, aguas abiertas, natación artística, waterpolo y los Masters en todas sus disciplinas”, describió Brochero.

La dirigente también aclaró que esta piscina no se realiza solamente en el contexto de los Juegos Suramericanos, aunque se preveía que podría estar terminada para este trascendental evento. “Esto se inició como idea y proyecto con la intendencia de Hermes Binner, en el 2000. La idea siempre se pensó y se trabajó basándonos en el Parque Independencia como lugar de destino de la pileta. Se eligió este punto estratégico porque es un pulmón recreativo, deportivo y educativo. No solo para la ciudad sino además para toda la región. Este fue un diseño de un equipo amplio de trabajo en conjunto con la Municipalidad. Y enmarcado en un programa más integral. Se generó un concurso de ideas para generar un proyecto integrador y concreto. Se comenzó a hacer el trabajo de lo que hoy es el complejo educativo y deportivo del Isef Nº 11. Y ahora con el mandato de Perotti se licitó e inició la segunda parte de este proyecto de ideas, que fue a nivel nacional y ganado por un estudio de Córdoba. En estos momentos el desafío del gobernador es hacer posible la pileta de natación para este año”.

Brochero también puso el valor social de la pileta, ya que “incluirá a una masa de clubes, de chicas y de chicos que aprenden y practican en instituciones de toda la región. Al tener ahora un lugar puntual para entrenar representará un desarrollo de crecimiento hacia la excelencia en cuanto a federados se refiere. Pero también será educativo e inclusivo”.

En cuanto a la comunidad deportiva, Brochero precisó: “Toda la familia de la natación está feliz y totalmente comprometida a trabajar para seguir creciendo y colaborando desde el lugar que nos toque. Esta es un gran oportunidad para todos. Por ejemplo, para los de alto rendimiento será la posibilidad concreta de tener condiciones como las que tienen en otras provincias. Es importante remarcar que Santa Fe tendrá una instalación acorde para que las chicas y los chicos de altas exigencias tengan mejores condiciones. También los deportistas que no tengan lugar ni posibilidad, ahora tendrán la chance de tener un espacio. Rosario es la base las selecciones de natación artística y polo acuático. Ni hablar que la ciudad cuenta con representantes de gran nivel en diferentes estilos de nados. En ese aspecto hay que resaltar que los deportistas hacen desde hace mucho tiempo un esfuerzo extra porque entrenan en horarios insólitos, que va desde la madrugada hasta alta horas de la noche, para no ocupar la pileta de los clubes cuando los socios la disfrutan. Por eso es que es tan importante la concreción de este proyecto integrador de ideas”.

Un complejo muy esperado

“La natación santafesina y en particular la rosarina han sido desde siempre fuerte referente a nivel nacional. Hoy en día y a falta de infraestructura acorde para la alta competencia nos estamos alejando del nivel que esta provincia merece y necesita. Considero que es fundamental la construcción de una pileta olímpica para que la natación en todas sus dimensiones pueda tener lugar donde desarrolle todas sus potencialidades. Ojalá pronto tengamos la tan soñada pileta olímpica provincial”, destacó a su turno Lucas Ciarnello, quien es entrenador de La Barra Olímpica de Arroyo Seco y de Nadadores Olímpicos además de haber sido subsecretario de Depprtes Federados de la provincia.

Por su parte, Camila Arregui (medalla de bronce sudamericana en solo, duo y equipo, y doble participación panamericana en Toronto 2015 y Lima 2019 en natación artística) expreso: “Como deportista desde hace muchos años venimos deseando y esperando que haya una pileta olímpica en Rosario. Realmente hubiera sido muy distinto poder entrenar en un espacio adecuado a nuestro deporte y una mayor disponibilidad de horarios para deportistas de alto rendimiento. En nuestro caso la selección entrena en nuestra ciudad porque la mayoría de las integrantes somos de acá y una pileta olímpica nos permitiría poder tener un mejor entrenamiento. Hoy, a pocos meses de retirarme como deportista, me toca hablar como entrenadora y realmente deseo que se haga realidad esta promesa de la pileta olímpica para que las próximas generaciones de nadadoras logren ese plus de entrenamiento que no pudimos tener las anteriores”.

Mientras que el nadador paralímpico argentino Fernando Carlomagno (medallista en Tokio) también dijo lo suyo al saber que Rosario tendrá un espacio puntual para el deporte acuático. “Tengo la suerte de ser rosarino y contar ahora con esta piscina es sumamente importante. A pesar de que muchas veces no tenemos las mejores infraestructuras, por suerte ahora la ciudad contará con una pileta con las condiciones necesarias, sea para entrenar o organizar torneos nacionales. La salud también es el deporte y como deportista de deporte acuático considero que merecemos tener una piscina de alto rendimiento. Será un salto de calidad enorme, mientras que desde lo social será una gran chance para muchas personas que no pueden o no tienen las herramientas para acceder a un centro de este tipo”.

A su vez, el destacado medallista en el Campeonato Mundial de Natación de 2015 en Kazán y dos veces olímpico, Federico Grabich también dijo lo que sintió al saber que se hará la pileta olímpica. “Siempre soñé con contar con una pileta de esta magnitud. Será beneficioso para la región en realidad. Contribuiría al mejor rendimiento de nuestro país a la hora de encarar un torneo. Será un desarrollo zonal importantísima. Sería algo grandioso y contribuirá de grata manera a nuestro deporte”, cerró.