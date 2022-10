Tras el anuncio, el precio del barril de la variedad WTI cerró con una suba de 1,5%, en u$s 87,80 y el tipo Brent ganó 1,8%, en u$s 93,50, con lo que acumuló una suba de 9% en los últimos tres días, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).