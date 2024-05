Las múltiples caras de Pichi De Benedictis, que muestra sus sugerentes fotografías

El periodista y escritor Reynaldo Sietecase escribía acerca de sus imágenes: “Detener el tiempo. Quién pudiera convocar esa magia. Para que lo vivo no muera. Para que la hoja no se degrade. Para que el amor no desaparezca. Atrapar el momento antes que expire. De eso se trata. Es la revelación que desvela al mamífero humano desde antes de antes. Y esa aventura sólo tiene resultado ecaz en un poema o en una foto. De Benedictis lo sabe y, osado, se juega la mirada en el intento”.