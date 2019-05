Cristina Fern√°ndez de Kirchner difundi√≥ en sus redes sociales la tapa del libro de su autor√≠a que ser√° presentado el pr√≥ximo 9 de mayo en la Feria del Libro. El t√≠tulo del mismo es demasiado sugestivo: "Sinceramente". Ya, el t√≠tulo del libro nom√°s, les dice a los lectores advertidos que est√° abriendo el paraguas antes de que llueva. Porque, seg√ļn la Real Academia Espa√Īola, "sinceridad significa sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Es decir, sinceridad es sin√≥nimo de veracidad". ¬°Vaya iron√≠a! Justamente ella, que hizo de la mentira la plataforma de su vida pol√≠tica y p√ļblica, hablar√° de sinceridad. ¬°Qu√© cosa m√°s graciosa! Parafraseando versos del tango, "mentira, mentira, quisiera decirle". O "silenciosa mariposa que al volar me dej√≥ sobre la boca, s√≠, me dej√≥ sobre la boca su salado gusto a mar"; y "entre un poco de viento y espuma llega el eco fatal de tu voz". No tengo dudas de que si Cristina regresa a la presidencia, el corso iniciado en 2003, cuya m√°xima expresi√≥n fue "la d√©cada ganada" seguir√°, pero "la colombina" no necesitar√° antifaz, ni nosotros preguntarle "qui√©n sos vos", "a d√≥nde vas"; ni decirle "te quiero conocer", porque en Argentina ya sabemos demasiado bien qui√©n es qui√©n en la pol√≠tica. "Tu risa me hace mal", eso s√≠ le gritar√≠a, porque es verdad. Ya la padec√≠ y no quiero volver a padecerla en mis sesenta y un inviernos.

Daniel Ch√°vez