Por un trabajo digno y en blanco

Ya cuando la búsqueda laboral está teñida por un dejo de desesperación, sabés que las cosas no van a salir muy bien. Hoy en día es casi un mito urbano conseguir un trabajo con buenas condiciones, en blanco, donde te hagan apropiadamente los aportes (y esto lo resalto ya que en mi anterior laburo la propia empresa me estaba robando el dinero destinado a la obra social, jubilación y aporte sindical). Un trabajo donde haya empatía por parte del empleador y compromiso por parte del empleado. Hoy me encuentro en la difícil decisión de seguir estudiando la carrera de docente. Un tercer año que exige mucho en todos los sentidos, entre ellos resignar tiempo para generar ingresos. Mientras estudio con un esfuerzo característico de la crisis que nos carcome día a día, oscilo entre laburos esporádicos, en negro, mal pagos, sin aportes, sin obra social, sin un sindicato que te respalde, changas, ayudas, mi madre dándome dinero cuando sé que a ella tampoco le alcanza. Quienes me conocen saben la calidad de atención y relación humana que tengo, y no es por tirarme flores pero si me tengo que definir en una palabra a nivel laboral sería "compromiso". Debería haber algún plan por parte de la Municipalidad/Provincia/Estado nacional, con cupos laborales para los jóvenes que transitamos carreras (y más en las que luego seremos actores sociales de gran importancia). Serían puestos que todo el tiempo se renovarían con la alegre noticia de recibirnos en tiempo y forma. ¿Saben la cantidad de carreras abandonadas que hubo y hay por no poder conseguir un trabajo que acompañe al estudio? Es desalentador, se que gran parte de la Argentina está en crisis (digo parte, porque por otro lado los "peces gordos" están muy beneficiados). Pero esta observación la hice siempre, me saltan recuerdos de años anteriores donde el estudio y el trabajo estaban disociados, como si no fuese necesario tener ambos (lamentablemente sí). Sé que muchos estamos pasando por esto, lo veo en gente cercana y en publicaciones de conocidos, y es muy triste. Queremos estudiar para tener un futuro prometedor pero el "mientras tanto" nos pega una biaba bárbara que a muchos hace caer. Sigo esperando que algún día todo sea un poco mejor y de paso tiro el ya cansador comunicado de que busco laburo (donde no tendríamos que aclarar que sea en blanco). Los abrazo a todos.

Camila Relloso

