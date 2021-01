Ni la corrupción ni la violencia, preocupa el silencio de los buenos

Una forma común de injusticia es la manipulación de la información por parte del gobierno de turno y el silencio de la oposición, muchas veces cómplice.

A pesar de todo, hoy vemos que la opción más común al abuso de poder o a la injusticia es el silencio, ese que impide accionar y evitar una acción que cambie el rumbo y permita esclarecer y transformar esa situación injusta. Como ciudadanos sabemos que es nuestro deber controlar que los representantes ejerzan su función con justicia pero, ante tanto impedimento para denunciarla por parte de un ciudadano común, se exige a quienes tienen poder político que lo hagan en bien de la sociedad.

La sociedad tiene mucho por decir pero calla, pareciera que perdió la capacidad de expresarse, quizás está aburrida de reclamar y no obtener resultados favorables, cansada de escuchar monólogos a sabiendas de que los políticos no dicen lo que piensan o lo que harán sino que buscan convencer y obtener beneficios electorales o personales.

La sinceridad no se valora, ¿será que se ha perdido la confianza? Si confiábamos ya no podemos hacerlo porque nos hemos cansado de escuchar lo que dicen los políticos y repiten los comunicadores, y no vemos soluciones a tantos males que nos aquejan. Qué pena que las palabras rara vez se transformen en ideas claras y provechosas.

Han conseguido que el ciudadano se ausente resignado, cosa que debe revertirse porque el pueblo democrático no debe silenciar la injusticia. Y como decía Martin Luther King: “No me preocupa el grito de los violentos y de los corruptos, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.

Gladis Benedetti

