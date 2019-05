Hoy, jueves 2 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el bullying, una iniciativa de la ONG argentina "Bullying sin fronteras", a la cual adherimos desde nuestra ONG "Si nos reímos, nos reímos todos". Para hablar de convivencia en las escuelas y los clubes, en contra de todo tipo de acoso, maltrato y discriminación, estaremos con nuestra asociación, junto a alumnos, docentes y padres en la plaza Pringles de Rosario (Córdoba esquina Paraguay) de 9 a 19. El bullying es el acoso sostenido en el tiempo hacia una víctima por una o varias personas. Puede darse en el ámbito escolar, en los clubes y en todos aquellos espacios donde se sociabilice. Entre pares el acoso se denomina bullying, de adultos a menores si es a través de las redes sociales se denomina grooming. El acoso puede ser psicológico, verbal o físico. En cualquier circunstancia causa daño y heridas en la víctima que a veces cuesta años reparar. La baja de autoestima le implicará dificultades para relacionarse e incluso laboralmente pueden volver a sufrir acoso (mobbing). Los conflictos ocasionados por burlas, chistes de mal gusto, peleas, bromas pesadas, si son solucionados a través del diálogo y la rápida intervención de los adultos no deben pasar a más, no deben transformarse en bullying. La inacción de los adultos, la falta de diálogo, de confianza y la ausencia de una acción pedagógica produce que un conflicto derive en bullying. Estamos a favor de la convivencia, convencidos de que en la escuela, en los clubes, debemos pasarla bien, aprender, jugar y divertirnos. Nadie debe volver triste a su casa. Podemos disfrutar sin necesidad de reírnos o burlarnos del otro. No mires para otro lado, denuncia el acoso, siempre habrá algún adulto, compañero, seño o profe dispuesto a ayudarte. Involucrate, avisar de una situación de acoso no es ser buchón. Estamos para ayudarte. Vení a la plaza Pringles a charlar con nosotros.

Arístides Alvarez

Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos todos"