La culpa siempre es del otro

Hasta cuándo van a seguir hablando del gobierno anterior para tapar sus fracasos. Ahora la nueva es que el descalabro económico y la suba del riesgo país no es por la desastrosa gestión de los políticos de turno, sino, según lo que dice el presidente sin ponerse colorado, es por el temor del regreso al pasado. Ya no convencen a nadie, ni aquí ni en el exterior, porque no se construye destruyendo, y eso es lo que hizo el actual gobierno en tres años y medio de gestión. Realmente lamentable.

Esteban Giannuzzi