Fibertel, un verdadero desastre

Hace una semana que no tengo internet ni cable, y lo terrible es que cuando me quiero comunicar con un representante me aparece una grabación que me dice "estamos trabajando, en cualquier momento queda reparado el defecto". Pero lo increíble es que quiero dar de baja el servicio y también me aparece la grabación diciendo que ya se va a normalizar. Traté de llamar con mi celular y reconocen mi número y aparece la grabación. Es increíble lo que uno paga para no tener servicio. Realmente nos toman por idiotas.

