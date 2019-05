El doble discurso

El cinismo y la hipocresía del ex relator de fútbol devenido en analista político Mauro Viale, ha superado todos los límites. Se define ideológicamente de izquierda, defensor a ultranza de los más vulnerables y opositor tenaz de los poderosos. Tal vez, imbuido de esas creencias ha dedicado su programa en el canal América casi exclusivamente a marcar los errores –que son muchos por cierto– y despotricar contra el gobierno de Macri. Predica la moral y la ética y se autodefine como enemigo acérrimo de los escraches, pero paradójicamente su principal auspiciante se expresa a través de un spot que sugiere: "¿No puede cobrar sus deudas? No se preocupe más. Morosos Incobrables tiene la solución, correo privado al deudor y a los vecinos. Desde ahora en adelante, el preocupado será el deudor". Me permito sugerirle al periodista que si persiste con semejantes recomendaciones extorsivas y escrachantes que cambie el discurso, o cambie el sponsor.

Marta Escobar