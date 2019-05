Ciclovías: peligro para los ciclistas

Uso la bicicleta como único medio de trasporte. Esto me permite observar diariamente el estado de absoluto abandono en cuanto a limpieza atañe de las ciclovías. Montículos de hojas que hace semanas permanecen en los mismos puntos, objetos de todo tipo, piedras, ramas, la lista sería interminable si puntualizara lo que se encuentra. La vida de los que circulan en las bicisendas está en peligro, y no es una hipérbole literaria, es la realidad. La estabilidad de un ciclista se pierde fácilmente si obstáculos como los descriptos se interponen en el camino. Hace sólo unos días, en calle Entre Ríos casi Viamonte, pude haberme caído y haber sido fatal, ya que había una pila de hojas de gran volumen. Hice muchos reclamos al 0800-4443265 denunciando puntualmente las ciclovías de calle Entre Ríos, Alem, Buenos Aires. En Pellegrini y Ayacucho hay una bolsa de basura de importante tamaño, nadie responde. ¿No es incumplimiento de funcionario público de parte del director de Higiene Urbana el no proporcionar con lo que le corresponde de acuerdo con el puesto que le ocupa? ¿Y no son igualmente culpables los supervisores que brillan por su ausencia?

Myriam Koldorff