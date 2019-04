¿A quién votarán los católicos?

Me gustaría saber qué pretende el padre Guillermo Marcó, ex vocero del cardenal Jorge Bergoglio antes que fuera ungido Papa, ya que hace unos días, sin ningún tapujo, dijo a los medios que "los católicos no van a votar a Macri". O sea, se arrogó la potestad de decidir por todos los creyentes en un ámbito que no es de su dominio: la política. Actitud que me parece muy desagradable, porque él no sabe (ni debería interesarle) a quién quieren votar o no los devotos de la Iglesia. Su expresión no hace más que agitar las aguas de las ya tormentosas relaciones sociales e institucionales que dividen política y religiosamente a nuestra sufrida sociedad. Parece que olvida el padre Marcó que él es un hombre público y que representa a una institución de Dios, llamada Iglesia Católica, de la cual no es más que un servidor.

Daniel Chávez